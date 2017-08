Wie beurteilen Sie den Absturz am Bodensee?

In der Nähe gibt es einen Flugplatz, den man in einer Notsituation ansteuern könnte. Das ist in diesem Fall nicht geschehen, also muss etwas urplötzlich passiert sein. Ich masse mir aber kein Urteil an. Man muss die Untersuchung abwarten.

Der Pilot soll gemäss Augenzeugen einen Looping geflogen haben. Ist das gängig?

Das ist erst mal eine Aussage eines Dritten vom Boden aus. Ob dieser das Flugmanöver richtig interpretiert hat, ist offen. Generell bezweifle ich aber, dass ein Pilot während eines Geschäftsfluges von Zürich nach Hamburg ein solches Manöver einbaut.