Statt sauber zu analysieren werde einfach "weitergewurstelt", so Grüne-Grossrat Robert Obrist in seiner Reaktion. Die vorgeschlagene Steuererhöhung ab 2019 - um Einnahmen von 100 Millionen zu generieren - zeuge vor allem von "Orientierungslosigkeit". Die Steuererhöhung gelte es bereits für 2018 zu realisieren und den Heimfallverzicht für das Kraftwerk Klingnau in Höhe von 145 Millionen zur Tilgung von Schulden einzusetzen.

Die 10 Strategien des Entwicklungsleitbildes 2017 bis 2026 bezeichnen die Grünen als "wohltönende Absichtserklärungen".

Skeptische und kritische Umweltorganisationen

WWF, VCS und BirdLife stehen den Sparvorschlägen des Regierungsrats kritisch gegenüber, wie sie gemeinsam mitteilen. Man dürfe nicht noch mehr beim Umwelt- und Naturschutz sparen. Trotzdem anerkennen sie die "angespannte Finanzsituation".

Man dürfe auch nicht beim öffentlichen Verkehr 3 bis 5 Millionen sparen. «Mit dem Zusammenstreichend des Angebots, verliert der öffentliche Verkehr an Attraktivität. Dies steht in fundamentalen Widerspruch zur Aargauer Verkehrsstrategie und führt zu gesundheits- und klimaschädlichen Emissionen», so Fabio Gassmann, Geschäftsführer des VCS Aargau.