Masken-Diebstahl im KSB ++ Grösste Bank-GV im Aargau abgesagt ++ Vier neue Ansteckungen

Masken und Desinfektionsmittel im KSB gestohlen

Im Kantonsspital Baden werden infolge der Corona-Virus-Ausbreitung reihenweise Masken und Desinfektionsmittel gestohlen, wie Tele M1 berichtet. Darüber kann Mediensprecher Omar Gisler nur den Kopf schütteln: «Es bringt überhaupt nichts, diese Materialien zu Hause zu horten – und im Spital haben wir einen Mangel!» Das KSB zieht nun Konsequenzen: Die Hygieneartikel werden ab sofort eingesperrt.

Hypi-GV abgesagt

Die grösste Bank-Generalversammlung im Aargau findet nicht statt: Die Hypothekarbank Lenzburg („Hypi“) hat ihre GV, an der jeweils deutlich über 1000 Menschen teilnehmen, abgesagt. Sie hätte am 21. März in Lenzburg stattfinden sollen. Es wäre die 151. ordentliche GV gewesen. Aufgrund der Corona-Virus-Ausbreitung habe man sich zur Absage entschlossen, teilte die Hypi am Dienstagnachmittag mit. Das Aktionärstreffen werde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Vier neue Fälle von Coronavirus-Ansteckungen

Im Kanton Aargau gibt es vier neue Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus, wie die Behörden am Dienstag Nachmittag mitteilen. Die im Zusammenhang mit ihnen stehenden Kontakte wurden informiert und unter eine zweiwöchige Quarantäne gestellt. Insgesamt gibt es im Kanton nun sechs Fälle von Coronavirus-Ansteckungen, rund 150 Personen beziehungsweise Kontakte stehen unter Quarantäne.

Bei allen neuen Fällen konnten die Infektionswege zugeordnet und alle Kontaktpersonen informiert werden, so dass die Krankheitsausbreitung unterbunden werden kann. Es handelt sich bei den Betroffenen um zwei Männer und zwei Frauen zwischen 30 und 63 Jahren. Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut.

Drei Verdachtsfälle

Im Kanton Aargau wurden bis Montag 18 Uhr 102 Verdachtsfälle erfasst. Davon sind zwei Personen mit dem Virus infiziert. Dies schreibt das Aargauer Gesundheitsdepartement auf seiner Internetseite. Bei drei Verdachtsfällen lägen die Ergebnisse der Bestätigungsuntersuchungen noch nicht vor. Zurzeit stünden mehr als 100 Personen aus dem Umfeld der infizierten Personen unter Quarantäne.

Seit der Inkraftsetzung des Veranstaltungsverbots am 28. Februar 2020 habe der Kantonsärztliche Dienst über 550 Gesuche geprüft. Der Kantonsärztliche Dienst sei dafür personell verstärkt worden. Die Polizei werde mit Schutzmaterial ausgerüstet. Die InfoLine des kantonalen Führungsstabs unterstütze den Kommunikationsdienst des Regierungsrats.

AMA findet statt

Aarau: Die Veranstalter der Aargauer Messe Aarau (AMA) sind entschlossen, die Veranstaltung wie geplant vom 25. bis 29. März durchzuführen. Es sei denn, der Bund entscheide bis am Sonntag, das derzeit nur bis zum 15. März geltende Grossanlass-Verbot zu verlängern. Dann ziehe man eine Verschiebung in Betracht, sagt Messeleiterin Suzanne Galliker: «Unser Ziel ist, dass es auch in diesem Jahr eine AMA gibt.» (az)



Bank-Aktionäre müssen auf Dividende warten

Kirchleerau: Über 600 Genossenschafter, die sich die Generalversammlung der Bank Leerau vom kommenden Samstag angemeldet haben, müssen neu planen: Die Versammlung ist abgesagt. Einen Ersatztermin gibt es noch nicht. So lange die GV nicht entschieden hat, gibt’auch keine Dividende. (az)

Keine Raiffeisen-Party in der Vianco-Arena

Brunegg: Ebenfalls abgesagt ist die Generalversammlung der Raiffeisenbank Aare-Reuss. Sie sollte am 21. März in der Vianco-Arena stattfinden. Letztes Jahr kamen 1158 Personen. (az)

Heute gibt’s News für die Hypi-Aktionäre

Lenzburg: Ebenfalls für den 21. März geplant ist die Generalversammlung der Hypothekarbank Lenzburg. Der Krisenstab ist an der Arbeit. Voraussichtlich heute Abend wird die Hypi einen Entscheid kommunizieren. An der 150. Generalversammlung waren letztes Jahr 1098 Aktionäre mit dabei. (az)

Bank Aareland nimmt sich noch etwas Zeit

Küttigen: Die Clientis Bank Aareland wartet noch zu. Ihre GV soll am 27. März stattfinden. (az)

Chindsgi-Lehrer mit Corona-Virus infiziert