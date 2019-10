Am Donnerstag hatte es eine unbekannte hochdeutsch sprechende Anruferin auf Personen mit dem Vornamen ‘Elisabeth’ abgesehen, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Mehrere ältere Personen meldeten der Polizei, dass sie einen Anruf einer unbekannten Person erhalten hätten, welche sich als Polizistin ausgegeben habe.



Laut Kantonspolizeit vesuchte die Täterschaft, unter Vortäuschung vor einer bestehenden Gefahr zu warnen und die Opfer dazu zu bewegen, Geld oder Wertsachen zu übergeben. In einem Fall kam es bereits am Mittwoch im Bezirk Zofingen zu einer Geldübergabe von über 20'000 Franken. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen eingeleitet. In den Vorwochen gingen kaum Meldungen über solche betrügerische Anrufe ein.