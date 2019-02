Trotz kurzfristiger Einladung – der Aufmarsch am Montagnachmittag im Bildungszentrum Zofingen (BZZ) war beeindruckend. Zusammen mit Politikerinnen und Politikern sowie Vertreterinnen und Vertretern unmittelbar betroffener Ausbildungsbetriebe zeigten sich auch Unternehmer mit der Schule solidarisch, deren Lernende nicht in Zofingen unterrichtet werden.

FDP-Grossrätin Sabina Freiermuth, Mitglied der kantonalen Bildungskommission, stellte die bekannten Zielsetzungen des Departements Bildung, Kultur und Sport (BKS) vor. Diese entspringen Sparbemühungen. Im Bereich der Berufsbildung möchte man die Kosten um 3 bis 7 Millionen Franken reduzieren – dies, indem man Kompetenzzentren schafft und ungenutzte Raumreserven abbaut. Damit begebe sich das BKS in einen Widerspruch, was Roger Meier, Rektor der Berufs- und Weiterbildung Zofingen, mit Zahlen vertiefte.

Nur einen Tag an der Schule

«Das Departement plant, den Bereich Maschinenbau nach Lenzburg, das KV nach Aarau zu verschieben – insgesamt 234 Lernende.» Im Gegenzug sollen in Zofingen 470 Schülerinnen und Schüler aus anderen Berufsbereichen unterrichtet werden. «Wir verlieren die Berufsmaturität und geben Schülerinnen und Schüler ab, welche an zwei Tagen pro Woche unterrichtet werden – die neuen nur an einem Tag.» Dies führt zu einer schlechteren Nutzung einer Infrastruktur, welche sich bereits heute durch Raumreserven auszeichnet. Daniel Gubler, Betriebschef des BZZ, warnt: «Stehen mehr Räume leer, reduziert sich der Betriebsaufwand nicht – er wird lediglich pro Klasse teurer, was in der Konsequenz auch für die Kantonsschule gilt.»