In Lenzburg wurde diese Woche das neue Gefängnis eingeweiht. Am Rundgang durch den Erweiterungsbau mit 60 Plätzen nahmen auch die Regierungsräte Markus Dieth (links) und Urs Hofmann teil. Dabei durften sie unter anderem die Zellen begutachten. Von dort bietet sich je nach Lage ein schöner Ausblick. Auf der Weide grasen Kühe, im Hintergrund ist das Schloss Lenzburg zu sehen. Gefallen daran fand auch Dieth, der kurzerhand sein Smartphone aus der Anzugstasche zog und ein Erinnerungsfoto schoss. So leicht dürfte es nur einem Regierungsrat fallen, ein Handy ins Gefängnis zu schmuggeln. (Mbü)

***

Auf der Führung gelangten die Regierungsräte auch in den kargen Spazierhof. Zwei Bänkli, ein Tischtennistisch und eine Stange für Kraftübungen sollen für Abwechslung im Gefängnisalltag sorgen. Als Hofmann die Stange sah, sagte er zu Dieth: «Mach mal zehn Klimmzüge.» Weil dieser der scherzhaften Aufforderung nicht nachkam, muss offenbleiben, ob der neue punkto Fitness mit dem alten Finanzdirektor mithalten kann. Vorgänger Roland Brogli hatte kürzlich gegenüber der az sein beeindruckendes Sportprogramm verraten: 200 Liegestütze pro Tag. (Mbü)

***

In Lenzburg, wo das neue Gefängnis steht, wohnte bisher Grünen-Grossrätin Irène Kälin mit ihrem Lebenspartner und «Schweizer Illustrierte»-Chefredaktor Werner De Schepper. Bald zieht das Paar jedoch um, wie De Schepper auf Facebook bekannt machte. Ein ehemaliger Spycher aus dem Jahr 1750 in Oberflachs wird ihr neues Zuhause. Bemerkenswert ist dies, weil Kälin dann nicht mehr im Bezirk Lenzburg wohnt, für den sie in den Grossen Rat gewählt wurde, sondern im Bezirk Brugg. (fh)

***

Das ist zwar juristisch zulässig, politisch aber umstritten. So könnte sich auch bei den Grünen ein Zügelstreit ergeben. Die SVP hat bereits Erfahrung mit diesem Thema, wobei die Folgen unterschiedlich sind: Wolfgang Schibler wurde nach dem Umzug von Bettwil nach Buchs abgewählt, Maya Meier zügelte von Staufen nach Auenstein und behielt ihren Sitz im Grossen Rat. Noch offen ist der Ausgang bei Karin Bertschi, die 2019 von Leimbach nach Wettingen ins gemeinsame Heim mit Ehemann Sigi Ladenbauer umziehen will. (fh)

***

Nicht von schönen Landhäusern, sondern von einer schnittigen Jacht träumt offenbar Hansjörg Knecht. Jedenfalls verweist ein Link, den der SVP-Nationalrat auf Twitter publizierte, zu Fotos von edlen Booten. Der hämische Kommentar von Twitter-User Zurzibieter.li liess nicht lange auf sich warten: «Geht der Hansjörg Knecht nach der Abstimmungsniederlage baden? Warm duschen nicht vergessen!» Denkbar wäre auch, dass Knecht, der gerne den Rhein von Basel bis Rekingen schiffbar machen möchte, einfach gerne Kapitän sein möchte. (fh)

***

«Unbedingt die grosse Hafenrundfahrt machen!» So lautet die Empfehlung an Jonas Fricker, der auf Facebook publik machte, dass er mit dem FC Nationalrat in Hamburg am 45. Internationalen Parlamentarier-Fussballturnier teilnimmt. Wie die Spesenregelung für Ausland-reisen aussieht – letzte Woche hatte Fricker eine Kontroverse zu Entschädigungen für Parlamentarier ausgelöst –, lässt sich dem Post nicht entnehmen. (fh)

***

Ziemlich viel Geld dürfte der Jahresbericht des Kantonsspitals Aarau gekostet haben. Anstelle einer Broschüre verschickte der CEO Robert Rhiner eine Postkarte und wünschte viel Spass beim 360°-Rundgang. Den findet man im Internet unter www.ksa2016.ch. Auf der Website kann man sich wie bei Google Streetview auf dem Spitalareal bewegen und die verschiedenen Häuser betreten, eine Stimme aus dem Off informiert, wo man sich gerade befindet und was in den Behandlungszimmern passiert. Wer es «noch intensiver» will, der kann eine Virtual-Reality-Brille bestellen und den Rundgang erleben «als wäre er vor Ort». Zum Glück kann man den Finanz- und Leistungsbericht herunterladen. (NLA)

***

Das Museum Aargau versteht es hervorragend, sich regelmässig grosse Medienpräsenz zu verschaffen, indem es auf überraschende Weise zeigt, dass die Vergangenheit sehr wohl etwas mit dem Heute zu tun hat: So begegnete Bildungsdirektor Alex Hürzeler medial schön inszeniert auf der Lenzburg dem römischen Kaiser Nero; und auf der Wildegg schlüpfte Grossratspräsident Benjamin Giezendanner für die Fotografen in eine antike Kampfmontur. Vielleicht ist es kein Zufall, dass der neue Direktor Marco Castellaneta in seinem früheren Leben Medienprofi war. (jm)