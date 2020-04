Aargauer Landammann Dieth: «Jetzt ist diese Lockerung der Corona-Massnahmen angezeigt»

In einem offenen Brief verlangt der Aargauer Regierungsrat vom Bund, dass am kommenden Montag auch kleine Detaillisten schon öffnen dürfen. Landammann Markus Dieth erklärt, warum sich die Regierung dieser Forderung der bürgerlichen Parteien und der Wirtschaftsverbände anschliesst.

Der Regierungsrat stellt sich hinter die Anliegen der Wirtschaft, während Virologen und Epidemiologen vor einer zweiten Welle warnen – kann man am Montag wirklich schon alle Läden wieder öffnen?

Markus Dieth: Ja, aus unserer Sicht ist das machbar und auch nötig, um eine Wettbewerbsverzerrung und Ungleichbehandlung von KMU-Gewerblern zu verhindern. Es ist aus Sicht des Regierungsrats nicht gerechtfertigt, eine Unterscheidung zwischen Grossverteilern und kleinen Detaillisten zu machen. Natürlich müssen die Abstandsregeln und Hygienevorschriften eingehalten werden, aber das ist auch in kleineren Geschäften möglich.