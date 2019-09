Jetzt will sie zurück. Und zwar direkt in den Ständerat. «Es ist keine Voraussetzung für den Ständerat, zuerst im Nationalrat gewesen zu sein», sagt sie. Sie kenne den Ratsbetrieb und sei in Bern sehr gut vernetzt. Schafft die Badenerin die Wahl, ist sie dort in guter Gesellschaft. Denn die CVP ist im Ständerat die Partei mit den meisten Vertreterinnen und Vertretern.

Marianne Binder kennt Bundesbern. Acht Jahre lang hat sie die Kommunikationsabteilung der CVP Schweiz geleitet und ist im Bundeshaus ein und aus gegangen. 2012 wurde sie in den Grossen Rat gewählt und ein Jahr später hat sie ihre Anstellung in Bern aufgegeben.

Aktuell ist Ruth Humbel noch die einzige Aargauer Vertreterin der CVP in Bundesbern. «Der Verlust einer starken Mitte verändert die Schweiz. Das bedauere ich, denn die Extreme sind uns eigentlich fremd», sagt Binder. Das sei der Grund, warum sie neben dem Ständerat auch noch für den Nationalrat kandidiert. Sie will den zweiten CVP-Sitz im Nationalrat zurückzuholen und die Partei im Ständerat stärken.

Die CVP ist längst nicht mehr die einzige Partei, die sich in der Mitte ansiedelt. Für Binder ist das nicht unbedingt ein Vorteil: Die ‹neuen› Parteien BDP und GLP würden die politische Mitte heterogener machen, diese sei so weniger resistent für den geballten Druck der Polparteien. «Wir müssten mehr zusammenarbeiten, um das politische Zentrum zu stärken», findet sie.

Sie versteht dabei die Mitte nicht als ein Ergebnis aus links und rechts, sondern als eigenständige Positionierung, die versucht, den Ausgleich zu finden, und es so schafft, immerhin zirka 40 Prozent der Wählerschaft zu überzeugen. «Wir sind nicht gemacht für ein Regierungs- und Oppositionssystem.» Das Schweizer Modell sei deswegen weltweit einmalig und die Mitte für die Konkordanz massgebend, «es hält die Schweiz zusammen».

Mehr Eigenverantwortung bei der Gleichberechtigung

Das «C» im Namen der Christlichdemokratischen Volkspartei sei Identität und Marke, sagt Marianne Binder. «Es ist ein politisches C, wir sind nicht die Kommunikationspartei des Vatikans.» Es bedeute Freiheit, gleiche Rechte und Solidarität – wenn schon, dann also urchristliche Werte.

Dennoch haftet der Partei etwas konservatives an. Marianne Binder steht dazu: «Ja, so gelangte auch der Umweltartikel dank der CVP in die Verfassung. Das ist eine konservative Tat. Es geht um die Bewahrung der Umwelt auch für unsere Kinder. Konservativ ist nicht das Gleiche wie rechts.» So befürworte sie die Ehe für alle, wie schon früher das Partnerschaftsgesetz, engagiert sich für die Gleichberechtigung und seit Jahren für einen grösseren Frauenanteil in der Politik.

Jedoch nicht vorbehaltlos. «Meine Kritik an der aktuellen Frauenbewegung ist, dass sie die Problematik der Frauen in Parallelgesellschaften unterschätzt und zu wenig thematisiert», sagt sie, «ich poche zudem auf mehr Eigenverantwortung.»

Ihre langjährige Erfahrung zeige, dass es nicht immer einfach war, Frauen für die Politik zu motivieren. «Man kann deshalb nicht einfach nur den Männern die Schuld daran geben, wenn Frauen untervertreten sind.» Was es aber aus ihrer Sicht ganz klar brauche, seien viel bessere familienergänzende Betreuungsangebote, sodass die Familiengründung für Frauen kein Karrierekiller ist.