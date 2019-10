Marianne Binder: «Frau sein allein ist noch kein Programm»

Das Café Himmel ist gut besetzt. Draussen bläst der Herbstwind. Es zieht die Menschen in die Wärme. Marianne Binder hat das Badener Traditionscafé für das Treffen vorgeschlagen. Der Name Binder ist in Baden mindestens so bekannt wie der «Himmel». Vielleicht ist die jüngste Geschichte des Cafés ein gutes Omen.

Es konnte in letzter Sekunde vor dem Konkurs gerettet werden und läuft jetzt gut. Ob das für Binder im zweiten Wahlgang um einen Sitz im Ständerat auch gilt? Dass die Präsidentin der CVP Aargau noch einmal antritt, obwohl sie im ersten Wahlgang auf dem fünften Platz hinter Ruth Müri (Grüne) landete, sorgt hier und dort für Stirnrunzeln.

Ein Leserbriefschreiber findet, man müsse kein Hellseher sein, um zu sehen, dass Ihre Chancen im zweiten Wahlgang gleich null seien. Ich nehme an, das sehen Sie anders.

Marianne Binder: Erstens habe nicht ich, sondern meine Partei den Entscheid gefällt, im zweiten Wahlgang anzutreten. Zweitens haben wir schon vor einem Jahr gesagt, dass sich unsere Chance erst im zweiten Wahlgang eröffnet. Der erste Wahlgang ist eine Auslegeordnung der politischen Lager. Der zweite Wahlgang hingegen ist dann der Beweis dafür, wie mehrheitsfähig jemand über die politischen Lager hinaus ist.

Und hier sehen Sie Ihre Chance?

Die Panaschierstatistik zeigt, dass ich weit über die politischen Lager und die Partei hinaus Mehrheiten finde. Ausserdem geht es im Aargau immer noch um zwei Sitze. Die Wählerinnen und Wähler können also zwei Namen auf den Wahlzettel schreiben. Die Erfahrung zeigt, dass sie das auch tun.