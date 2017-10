Marco Nyffeler ist glücklich, dass sich das Kinderprojekt über die Jahre so gut entwickelt hat. Doch auf dem Weg, möglichst vielen Kindern und Jugendlichen die Chance auf einen guten Start ins Leben zu bieten, gibt es noch viel zu tun. «Wir planen, neu auch Kinder zwischen drei und fünf Jahren zu betreuen, die allein zu Hause sind, weil die Eltern arbeiten und die Geschwister in der Schule sind. Gerade dieses Alter ist sehr wichtig für eine gesunde Entwicklung.» Bei ihrer Tätigkeit orientiert sich die Stiftung an den UN-Kinderrechtskonventionen.

Spenden sammeln in der Schweiz

Die Stiftung wird weitgehend durch Spendengelder von Schweizer Privatpersonen, Firmen und Vereinen finanziert. Das ist eine grosse Herausforderung: Alle zwei Jahre reist Marco Nyffeler deshalb im Sommer zurück in die Schweiz und wirbt in Vorträgen für die Unterstützung seines Projekts. Zusätzlich organisiert der 2006 gegründete Verein «Pro Minadores de Sueños» diverse Veranstaltungen. Deren Erlöse kommen vollumfänglich den Kindern und Jugendlichen vor Ort zugute.