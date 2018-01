Es ist noch nicht so lange her, dass Marc Schulthess seine Lehre abgeschlossen hat. 2016 hat er die LAP bestanden und damit ging für ihn ein Traum in Erfüllung: Schon als kleiner Bub wollte er auf die Baustelle. Etwas mit den Händen zu erschaffen, das liegt ihm, vom Herumsitzen bekommt er ohnehin Rückenschmerzen. Da ist es auch nicht so schlimm, wenn im Winter wegen der vielen Kleider manches etwas langsamer geht als im Sommer.

Zu denken gibt ihm eher, dass es immer öfter pressiert auf der Baustelle. Zeit ist wichtiger als schöne Arbeit. Da bleibt der Berufsstolz nicht selten auf der Strecke. Und den hat Marc Schulthess auf jeden Fall.