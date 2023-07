Wohlen Mit Steckerleisten-Kombi die Hanfanlage abgefackelt – und dann findet die Polizei noch viel mehr Einem Mann, der in Wohlen eine Hanf-Indooranlage betrieben hat, wird unter anderem «Fahrlässige Verursachung einer Feuersbrunst» vorgeworfen. Seine schlecht installierte Stromversorgung sorgte im Mai 2022 für einen Sachschaden von 80’000 Franken.

So professionell wie hier bei einem legalen Unternehmen in Bassersdorf war die Anlage in Wohlen nicht aufgebaut – deshalb entstand auch der Brand. Keystone

Es ist nicht das erste Mal, dass der knapp 40-Jährige Bekanntschaft mit der Polizei macht. Bereits in den Jahren zuvor gab es Hausdurchsuchungen, bei denen Hanfpflanzen, Marihuana, angerauchte Joints und mehr gefunden wurden. Das Gras soll der Mann allerdings nicht nur für sich, sondern auch für andere angebaut haben, wie aus einem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft hervorgeht.

Im Sommer letzten Jahres wurde ihm die unsachgemäss eingerichtete Stromversorgung seiner Plantage dann zum Verhängnis: Weil er drei Steckerleisten hintereinander schaltete, sammelte sich die Leistung bei einer Steckdose. Dies erzeugte so viel Wärme, dass ein Schwelbrand ausbrach und sich auf ein sogenanntes «Grow-Zelt», also ein Zelt zur Aufzucht von Pflanzen, ausbreitete. In diesem Kunststoffzelt hatte der Mann offenbar Hanfpflanzen gezüchtet.

Polizei findet bei Hausdurchsuchung weitere Drogen

Durch den Brand entstand ein Sachschaden von 80'000 Franken, der gemäss Strafbefehl hätte verhindert werden können. Der Beschuldigte sei seinen Sorgfaltspflichten nicht nachgekommen. «Hätte er der Norm SN SEV 1011:2009/A1:2012 Rechnung getragen, wonach es nicht zulässig ist, mehrere Steckerleisten hintereinander in Serie zu schalten, wäre der Brand vermeidbar gewesen.» Es sei für den Beschuldigten vorhersehbar gewesen, dass die Gerätschaften übermässig belastet werden und dadurch Schwelbrände entstehen können.

Abgesehen vom Brand und dem daraus entstandenen Sachschaden muss sich der Mann auch für alles verantworten, was im Brandobjekt und in mehreren anderen Gebäuden, in denen die Kantonspolizei Aargau Hausdurchsuchungen durchführte, gefunden wurde. Insgesamt wurden mehrere Kilogramm Marihuana und CBD-Hanf, so wie 40 angerauchte Joints konfisziert.

Im Schlafzimmer fand die Polizei ein weiteres «Grow-Zelt». Dem Wohler wird deshalb mehrfacher Anbau und Herstellung von Betäubungsmitteln, mehrfache Weitergabe von Betäubungsmitteln und mehrfacher Erwerb, Besitz und Konsum von Betäubungsmitteln vorgeworfen. Hinzu kommt noch das fahrlässige Verursachen einer Feuersbrunst.

Über 10'000 Franken Geldstrafe

Der Mann wurde bereits früher gebüsst: Für das Überlassen eines Motorfahrzeugs an einen Führer ohne erforderlichen Ausweis erhielt er eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu 60 Franken, wegen Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit 90 Tagessätze zu 50 Franken. Beide Strafen wurden bedingt ausgesprochen.

Doch der Freiämter hat sich nicht bewährt. Als Gesamtstrafe wird nun eine unbedingte Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu 60 Franken (10'800 Franken) und eine Busse von 1000 Franken fällig. Hinzu kommen Polizeikosten und Auslagen von zusammen knapp 3400 Franken.