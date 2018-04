Ein Zeuge wird bedroht, fürchtet um sein Leben, zieht seine Aussagen zurück. Was an eine Szene aus einem Mafiafilm erinnert, soll sich so vor rund drei Jahren im Aargau abgespielt haben. Abgehörte Telefonate während Ermittlungen gegen einen Dopinghändlerring brachten die Behörden auf die Spur. In den aufgezeichneten Gesprächen berichtet der Beschuldigte einem Kollegen, wie er zusammen mit anderen Personen beim unliebsamen Zeugen «eingefahren» sei, worauf dieser sie auf Knien angefleht habe, ihm und seinem Kind nichts anzutun. Drei Optionen habe er ihm geboten: «Den Schaden zu zahlen, auf den Mond zu fliegen oder sich eine Kugel zu geben.»

Die Zeugen verstummen

Die Einschüchterung verfehlte ihre Wirkung offenbar nicht. Der Bedrohte sagte in einem ebenfalls abgehörten Gespräch am Handy, er lebe seit dem Vorfall in Todesangst. «Ich weiss nicht, was ich machen soll.» Er fahre wohl am besten in eine Wand, dann sei es erledigt. Kurz darauf zog er seine Aussagen zurück, mit denen er den Beschuldigten schwer belastet hatte. Im darauf folgenden Gerichtsprozess bestätigte er den Widerruf und verweigerte ansonsten die Aussage. Ein anderer Zeuge tat es ihm gleich.

In anderen abgehörten Telefongesprächen ging es um die Zahlung grösserer Beträge. Die Staatsanwaltschaft wertet dies als «ernstliches Indiz» dafür, dass sich der Beschuldigte zumindest der versuchten Erpressung schuldig gemacht und er vom Zeugen für dessen belastende Aussagen «Schadenersatz» verlangt habe.

Gegen den Dopinghändler läuft eine Strafuntersuchung wegen Verdachts der Erpressung, mehrfacher Nötigung, qualifizierter Widerhandlung gegen das Sportfördergesetz und Widerhandlung gegen das Heilmittelgesetz.

Für den Beschuldigten ist es nicht das erste Strafverfahren. 2016 wurde er vom Aargauer Obergericht wegen gewerbsmässiger Widerhandlung gegen das Heilmittelgesetz verurteilt, weil er nicht zugelassene Hormonpräparate und Potenzmittel verkauft hatte. Seine Verhaftung im November 2012, also wenige Monate nachdem bei Ermittlungen nach einem Brand in einem Villmerger Fitnessstudio der Handel mit illegalen Substanzen aufgeflogen war (siehe Box unten), setzte seiner Geschäftstätigkeit ein Ende. Allerdings wohl nur ein vorübergehendes, wie die Erkenntnisse aus der Überwachung des Beschuldigten vermuten lassen.