In den Opferstatistiken sind Frauen seit Jahren übervertreten. Der Mann in der Opferrolle war lange ein Tabu – und auch heute fällt es gewaltbetroffenen Männern noch schwer, überhaupt Hilfe zu holen, zuzugeben, dass sie als Angehörige des «starken Geschlechts» Opfer sind. 1978 wurde das erste Frauenhaus in der Schweiz eröffnet. Das Frauenhaus Aargau-Solothurn gibt es seit 1983. Das erste Männerhaus hingegen erst seit 2009. Der Verein «Zwüschehalt» mietete ein Haus in der Nähe von Aarau, das sechs bis zehn Männern und ihren Kindern Platz bietet. Inzwischen sind zwei weitere Häuser in Bern und Luzern dazugekommen. Letztes Jahr suchten 29 Männer und sechs Kinder, davon 15 Männer im Aargau, Hilfe im «Zwüschehalt». Dazu kamen mehrere hundert telefonische und persönliche Beratungen.