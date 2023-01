Männer-Auszeichnung Diese drei Aargauer kämpfen heuer um den Swiss Men's Award Einer würde den Kanton Aargau nie verlassen, der andere hat zwei eigene Modemarken und der dritte geniesst die Zeit mit seiner Tochter. Eines haben die drei Aargauer aber sicher gemeinsam: Sie wollen im Mai den «Swiss Men's Award» einheimsen.

Nadim Hamidi, Bernardo Barone und Stefan Tschopp sind im Finale des «Swiss Men's Award». zvg

Die Mister-Schweiz-Wahl gibt es nicht mehr. Schon länger wird die Auszeichnung nicht mehr vergeben. Seit 2019 springt das Format Swiss Men's Award in die Bresche. Dabei geht es aber nicht primär um das Aussehen der Kandidaten, als vielmehr darum, möglichst authentisch zu sein.

Unter den 18 Finalisten befinden sich bei der vierten Ausgabe des Awards auch drei Aargauer. Sie werden versuchen, den Titel beim Finale am 6. Mai zu holen und ihn damit auch im Kanton zu behalten. Dank Gabriele Cacioppo kommt der bisher letzte Gewinner nämlich aus dem Aargau.

Bis zum finalen Auftritt im Frühling stehen für die Kandidaten noch mehrere Termine auf dem Plan. So geniessen sie etwa einen Shooting Day oder einen Speaking Day. Dabei werden sie von Models wie Urs Althaus oder Schauspieler Gilles Tschudi gecoacht und so auf das Finale vorbereitet. Nachfolgend stellen wir Ihnen die drei Kandidaten aus unserem Kanton kurz vor.

zvg

Sogar sein Chef nennt Nadim «Habibi». Das Wort kommt aus dem Arabischen und steht für «Liebling». Das Wortspiel mit seinem Nachnamen ist Programm – natürlich auch bei seinen Freunden. Und nun will der 31-Jährige aus Aarburg auch beim «Swiss Men’s Award» zu «Everybodys Darling» werden.

Nadims Eltern stammen aus Afghanistan, er selbst sieht sich als hundertprozentiger Aargauer. Er sagt, er würde niemals aus dem Kanton wegziehen. In der Heimat seiner Eltern war er ein einziges Mal, um seine Grossmutter zu besuchen. Hamidi sagt, er würde sie sehr gerne noch einmal sehen, aber die Lage sei einfach zu unsicher, vor allem für einen Ausländer. Und das sei er irgendwie sowohl dort als auch hier.

Ein besonders enges Verhältnis pflegt Nadim zu seinen drei Schwestern und seinem Bruder. Sie verreisen oft zusammen. Und langsam wäre er auch bereit für eine eigene Familie. Leider fehlt ihm dafür noch die passende Frau.

zvg

Als Stefan von seinem Job als Servicetechniker, bei der er Uniform trug, in den Aussendienst wechselte, suchte er nach entsprechenden Kleidern. Der in Kaiseraugst wohnhafte Tschopp hatte einen ganz bestimmten Schnitt von Poloshirts im Kopf, konnte diesen aber nirgendwo finden. So beschloss er kurzerhand, diesen selbst zu entwerfen.

Mit Hilfe von YouTube-Videos lernte der bald 27-Jährige zu designen und liess die Shirts nach seinen Vorstellungen anfertigen. Heute verkauft er sie online und an einen Herrenmode-Laden. Seine zweite Linie, eine Streetware-Kollektion, hat er soeben gestartet.

Tschopps Traum ist es, irgendwann von seinem heutigen Nebenjob als Designer leben zu können. Von seiner Teilnahme beim Swiss Men’s Award erhofft er sich aber nicht hauptsächlich Promotion für seine Modelinien, sondern einen Schritt heraus aus seiner Komfortzone, menschlich zu wachsen und coole Leute kennen zu lernen.

zvg

Seine elfjährige Tochter Alessia findet seine Teilnahme beim Swiss Men’s Award zwar etwas peinlich, und trotzdem auch cool. Sie frage ihn immer wieder, was die Kandidaten dort so tun, erklärt Bernardo Barone.

Die Scheidung von Alessias Mutter war eine schwierige Zeit im Leben des 43-Jährigen, auch wenn nichts Spektakuläres passiert sei. Es habe einfach nicht mehr gepasst, erklärt er. Aber nicht mehr jeden Tag Teil des Alltags seiner Tochter zu sein, habe ihm das Herz gebrochen.

Heute geniesst er die Zeit mit ihr und mit seiner Partnerin, mit der er seit sieben Jahren liiert ist, umso mehr. Gern auch in den Ferien in Sizilien, der Heimat seiner Eltern. Bernardos grosser Traum: Ein italienisches Restaurant eröffnen. Er sagt, das Kochen sei seine grosse Leidenschaft. (cri)