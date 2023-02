Mägenwil Stockenden Verkehr zu spät bemerkt: 30-Jähriger verursacht Auffahrunfall – und muss ins Spital gebracht werden Auf der Autobahn A1 in Mägenwil hat der Fahrer eines Lieferwagens den stockenden Verkehr zu spät bemerkt. Deshalb ist es zu einer Kollision gekommen, wobei der Unfallverursacher so schwer verletzt wurde, dass er ins Spital eingeliefert werden musste.

In den Unfall waren mehrere Autos involviert, so auch dieser PW, an dem grosser Schaden entstand. Kapo AG

Der Feierabendverkehr hat auf der A1 in Richtung Zürich schon begonnen, als der Verkehr am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr ins Stocken gerät. Dies wird einem Lieferwagenfahrer zu spät bewusst. Deshalb kommt es zu einer Auffahrkollision mit mehreren involvierten Fahrzeugen, insgesamt sind es sechs. Das schreibt die Aargauer Kantonspolizei am Samstag in einer Mitteilung.

Die Kollision forderte auch Verletzte. Dazu schreibt die Kantonspolizei: «Der Unfallverursacher wurde mit unbekannten, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital überführt.» Die weiteren Unfallbeteiligten hätten nach ersten Erkenntnissen Prellungen erlitten.

An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Drei Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Durch die Kollision kam es während rund einer Stunde zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Autobahn sowie den umliegenden Hauptverkehrsachsen.

Weshalb der 30-Jährige den stockenden Verkehr zu spät wahrnahm, ist gemäss Angaben der Aargauer Kantonspolizei noch unklar. Sie hat aber bereits ihre Ermittlungen aufgenommen. (cri)

