Mustafa Karasahin aus Unterkulm rettet auf dem Weg zur Arbeit ein Mädchen vor heranrasendem Zug, Philippe Viau aus Staffelbach springt in die Aare, um eine ertrinkende Person vor dem Tod zu bewahren und Natalie Burlet aus Dättwil hilft Kindern in Not – diese drei Aargauer Helden wurden für den Beobachter Prix Courage nominiert. Lesen Sie in der Galerie mehr von ihren bewegenden Rettungsgeschichten.