Lustig ist die Ironie, doch weiter kommt man ohne sie: Wie eine kleine Glosse für grosse Aufregung sorgte

Das erste Mail kam morgens um 6 Uhr 49. Eine Abo-Kündigung. Die Absenderin, eine passionierte Büsi-Halterin, war empört, fand den Text «blöd und beleidigend». Die Anrufer geduldeten sich bis halb acht Uhr. Dann machten auch sie ihrem Unmut Luft. Primitiv sei der Büsi-Text, dumm und eine Frechheit, sagten die erbosten Anrufer, und auch noch anderes, weniger Druckfähiges.

Einer fühlte sich persönlich beleidigt, und ein anderer verlangte eine öffentliche Entschuldigung an die Adresse aller Büsi. Eine nette Frau fragte, ob das wirklich ernst gemeint sei, jedenfalls wirke es so; wenn ihre Schwiegermutter das lese, hänge sie den Text an den Kühlschrank, die habe nämlich früher in den armen Zeiten ab und zu Katzenfleisch gegessen; womöglich werde sie das jetzt wieder tun, und ich sei schuld daran.