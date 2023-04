Luftfahrt Matthias Jauslin als Aeroclub-Präsident wiedergewählt Der Aargauer FDP-Nationalrat und Segelflieger Matthias Jauslin ist als Zentralpräsident des Aeroclubs Schweiz (AeCS) wiedergewählt worden. Jauslin wurde laut einer Mitteilung deutlich und mit Applaus für eine weitere Amtszeit von 2023 bis 2026 bestätigt.

Matthias Jauslin wird den Aeroclub Schweiz auch in den nächsten vier Jahren präsidieren. Mathias Förster

Die Delegiertenversammlung des Dachverbandes der Allgemeinen Luftfahrt für die Leichtaviatik und den Luftsport fand zum ersten Mal am neuen Geschäftssitz in Luzern statt. Der Aeroclub zählt rund 23'000 Mitglieder, ist in 36 Regionalverbände gegliedert und ist in den acht Fachsparten Motorflug, Segelflug, Ballonfahren, Modellflug, Helikopter, Fallschirmspringen, Microlight und Amateurflugzeugbau tätig.

Als neue Ehrenmitglieder des Verbandes wurden die beiden Aargauer Brüder Jürg Wyss und Heinz Wyss gewählt. Jürg Wyss war während 20 Jahren Chefredaktor der AeroRevue und prägte das Verbandsorgan des AeCS laut Mitteilung massgeblich. Heinz Wyss kann auf eine lange Karriere in der Schweizer Leichtaviatik und in diversen Funktionen beim Verband zurückblicken. An die Stelle des zurückgetretenen Regionaldelegierten Zürich-Aargau, Hans Frieden, wurde Markus Arn gewählt.

Die Delegiertenversammlung musste sich im geschäftlichen Teil mit einer Anpassung des Jahresbeitrages von 74 auf 80 Franken für Aktivmitglieder ab 1.1. 2024 befassen. Der Zentralvorstand hatte sich aufgrund von Faktoren wie Inflation oder Teuerungsausgleich für die Mitarbeitenden des Sekretariats mit der Beitragserhöhung auseinandergesetzt. Die Delegierten stimmten nach einer einzigen Wortmeldung dem Antrag zu. (az)