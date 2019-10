2018 macht Morena Diaz aus Erlinsbach in der ganzen Schweiz Schlagzeilen: «Lehrerin postet in Unterwäsche» heisst eine davon. Diaz präsentiert sich auch mit Bikinibildern auf Instagram. Unretuschiert und mit Rundungen am Bauch und Dellen an den Beinen. Weil sich die junge Frau ganz bewusst für ein positives Körperbild starkmacht.

Damals unterrichtet Morena Diaz gerade ihre allererste Klasse an der Primarschule in Erlinsbach. Das sei doch kein Vorbild, meinen deshalb viele. Und auch die Präsidentin des Aargauischen Lehrerverbands übt öffentlich Kritik. Doch Morena Diaz steht zu dem, was sie als Bloggerin und auf Social Media tut. Denn die Botschaft hinter ihren freizügigen Bildern ist ihr zu wichtig: Jeder Körper ist schön – fühl dich wohl darin! 73 000 Personen folgen ihr derzeit auf Instagram.

Als 18-Jährige ging sie hungrig ins Bett

Als Morena Diaz mit 18 Jahren die Berufsmatur macht, wird über sie geredet. Morena sei zu dick, heisst es dort, sie wird auch wegen ihrer Figur gemobbt. «Das hat mich sehr verletzt.» Also kauft sie sich Fitness-Magazine und folgt auf Instagram den Fitness-Influencern. Der dort zelebrierte Schönheitswahn treibt sie dazu, immer gesünder zu essen, aber auch immer weniger.