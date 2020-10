Lokführermangel führt zu Bahnausfällen zwischen Zofingen und Sursee

Die S 29 Turgi-Olten-Zofingen-Sursee verkehrt ab dem 10. Oktober bis zum Fahrplanwechsel nur von Montag bis Freitag, schreiben die SBB in einem Brief, wie die Gemeinde Wauwil am Donnerstag mitteilte, die auf dieser Strecke liegt. Als Ersatz fährt an den Wochenenden ein Bus zwischen Zofingen und Sursee.

Damit werde der Anschluss an den Interregio nach Luzern in Sursee gesichert. Die Passagiere müssten aber längere Reisezeiten einrechnen. Ab dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember können die SBB das Angebot in der Region Mitte wieder vollumfänglich gewährleistet.