Ein zehn Tonnen schwerer Kranausleger kracht frontal gegen eine entgegenkommende S-Bahn. Wie durch ein Wunder wird bei dem Unglück keiner der 40 Fahrgäste im Zug verletzt. Zu verdanken ist das der Geistesgegenwart von Lokomotivführerin Franziska Aellen (43). Innert Sekunden erkennt sie die lebensgefährliche Situation – und tut genau das Richtige.

Samstag, 26. Mai 2018, kurz nach 9 Uhr, Schinznach-Bad: Beim Demontieren eines Baukrans direkt neben der Bahnstrecke passiert es. Der zehn Tonnen schwere und 57 Meter lange Ausleger eines Baukrans kippt plötzlich um. Zur gleichen Zeit fährt Lokführerin Aellen mit der S-Bahn von Turgi Richtung Aarau.

«In dem Moment habe ich gedacht, jetzt sterbe ich.»

Wie immer ist sie bei Schinznach-Bad mit 110 km/h unterwegs. Aus einem Bauchgefühl heraus bremst sie den Zug schon etwas ab, als sie plötzlich den Kran auf sich zukommen sieht. «Es war der Horror!» Instinktiv leitet sie die Schnellbremsung ein, danach geht alles ganz schnell: Franziska Aellen springt vom Fahrerstuhl, weiter schafft sie es nicht.

Im nächsten Moment gibt es einen grossen Knall und die Frontscheibe ihrer S-Bahn zersplittert. Der Kranausleger ist mit grosser Wucht in den Zug gekracht. Franziska Aellen drückt sich an die Türe, die sie nicht öffnen will, um die Passagiere vor den Glassplittern zu schützen. «In dem Moment habe ich gedacht, jetzt sterbe ich.» Zum Glück kommt alles anders.