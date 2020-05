Lohnausfälle wegen Pandemiemassnahmen: Der Aargau lockert die Regeln zum Bezug von Prämienverbilligungen

Bei den meisten Haushalten bilden die Prämien einen beachtlichen Anteil des Budgets. So fressen Krankenkassenkosten schweizweit im Schnitt über zehn Prozent des Haushaltsbudgets weg, wobei die kantonalen Unterschiede gross sind. Im Aargau waren es im Jahr 2017 rund 13 Prozent. So ist es denn auch wenig erstaunlich, dass im Aargau rund 160'000 Personen, also rund jede fünfte Aargauerin oder jeder fünfte Aargauer Prämienverbilligungen beziehen.

In Zeiten von Corona liegt die Vermutung nahe, dass sich für viele finanziell gebeutelte Menschen diese Belastung noch verschärft hat, da sich die Einkommenssituation bei vielen dramatisch verschlechtert hat. Aus diesem Grund hat der Regierungsrat entschieden, dass Personen, die bereits eine Prämienverbilligung beziehen und von den Pandemiemassnahmen finanziell stark betroffen sind, ihren Prämienverbilligungsanspruch neu berechnen lassen können – ohne Berücksichtigung der bis anhin gültigen sechsmonatigen Wartefrist.