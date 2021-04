Lockerungen Fitnesszentren dürfen wieder öffnen: «Ich bin aus allen Wolken gefallen» Fitnesstrainerin und SVP-Grossrätin Nicole Müller-Boder freut sich sehr über den Entscheid des Bundesrates, dass Fitnesszentren ab Montag wieder öffnen dürfen. Sie hätte nicht damit gerechnet.

Nicole Müller-Boder arbeitet in mehreren Fitnesszentren. zvg

Ab Montag dürfen Fitnesszentren wieder öffnen. Das hat der Bundesrat am Mittwoch beschlossen. Zwar gibt es weiterhin Auflagen: Für Sport in Gruppen gilt zum Beispiel eine Obergrenze von 15 Personen. Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden und es gilt Maskenpflicht. Allerdings gibt es Ausnahmen, wenn der Sport mit Maske nicht ausgeübt werden kann – also zum Beispiel beim Ausdauertraining.

Fitnesstrainerin und SVP-Grossrätin Nicole Müller-Boder hat sich bereits Ende Oktober beim Bundesrat dafür eingesetzt, dass Fitnesszentren wieder öffnen dürfen. Sie argumentierte, die Schutzkonzepte würden funktionieren.

Der Tele M1-«Aktuell»-Beitrag zum Thema. Tele M1

Den gestrigen Entscheid des Bundesrats freut Müller-Boder erwartungsgemäss sehr und er hat sie auch überrascht. «Ich bin aus allen Wolken gefallen», sagt sie.

«Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Fitnesszentren schon am Montag wieder öffnen dürfen.»

Mit den Einschränkungen könnten die Fitnesszentren leben. «Auch wenn wir natürlich hoffen, dass irgendwann wieder ein normales Training möglich ist», sagt Müller-Boder.

Ist die Öffnung nur von kurzer Dauer?

Trotz Freude über die Lockerungen, schwinge auch eine gewisse Angst mit, wie lange die Fitnesszentren dieses Mal offenbleiben dürfen oder ob sie vielleicht bald wieder schliessen müssen, sagt Müller-Boder. Unklar sei auch, wie viele Leute ins Fitnesszentrum kommen und wie viele aus Angst vor einer Ansteckung zuhause bleiben.

«Nicht zuletzt spielt uns auch das Wetter nicht unbedingt in die Karten», sagt Müller-Boder. Die Fitnesszentren würden den Umsatz im Winter machen, weil die Leute dann weniger draussen Sport treiben. «Aber auch hier ist alles besser, als wenn wir weiterhin nicht öffnen dürften.»