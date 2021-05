Lockerungen

Aargauer Regierungsrat will keine Maskenpflicht im Restaurant und Homeoffice-Pflicht aufheben

Der Aargauer Regierungsrat begrüsst die vom Bundesrat vorgeschlagenen Öffnungsschritte per Ende Mai. Die vorgeschlagene Maskenpflicht im Restaurant findet die Regierung aber praxisfremd. Die Homeoffice-Pflicht will der Regierungsrat in eine Homeoffice-Empfehlung umwandeln.