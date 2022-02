Lockerungen Aargau begrüsst Turbo-Öffnung – hält aber an Maskenpflicht im Gesundheitswesen fest Der Aargauer Regierungsrat unterstützt die praktisch vollständige Aufhebung der Coronamassnahmen. Einzig bei der Maskenpflicht weicht der Kanton künftig von den Bundesvorgaben ab.

Spitex-Mitarbeiterin im Aargau: Auch künftig müssen Angestellte im Einsatz eine Maske tragen. ZVG

Bereits in der Vernehmlassung hatte sich der Aargau für eine Turbo-Öffnung ausgesprochen, der Entscheid des Bundesrats entspricht dieser Forderung. Auch die Mehrheit der Aargauer Parteipräsidentinnen und -präsidenten hatte eine rasche Öffnung unterstützt. Dass der Bundesrat nun Variante 1 beschlossen hat und ab Donnerstag die Coronamassnahmen wegfallen, begrüsst der Regierungsrat, wie es in einer Mitteilung heisst.

Einzig bei der Maskenpflicht weicht der Aargau künftig von den Bundesvorgaben ab. Diese sehen vor, dass Masken im öffentlichen Verkehr und in Gesundheitseinrichtungen wie Spitälern, Rehakliniken oder Altersheimen weiterhin Pflicht sind. Der Regierungsrat hat entschieden, dass im Aargau auch Angestellte von Spitex-Organisationen im Einsatz weiter Maske tragen müssen.

Zudem gilt die Maskentragpflicht kantonsweit in Betreuungseinrichtungen, also beispielsweise in einer geschützten Werkstatt oder einem Wohnheim für Menschen mit Beeinträchtigung. Wie in den Pflegeheimen und Spitälern müssen auch in Betreuungseinrichtungen nicht nur Angestellte, sondern auch alle Besucherinnen und Besucher eine Maske tragen, die sich in Innenräumen aufhalten. Die Regierung regelt diese Punkte neu in der kantonalen Covid-19-Verordnung.

Personalpool des kantonalen Covid-19-Programms bleibt bestehen

Auch die Empfehlung für Angestellte in diesen Einrichtungen, sich zweimal pro Woche auf Covid-19 testen zu lassen, bleibt bestehen. Die Institutionen sind demnach weiterhin verpflichtet, dem Personal die repetitiven Tests kostenlos anzubieten. Stationären Einrichtungen empfiehlt der Kanton, Patientinnen und Bewohner regelmässig auf Covid-19 zu testen, wenn die letzte Impfung oder die Genesung bei ihnen länger als vier Monate zurückliegt.

Die Aufgaben des Covid-19-Programms werden der neuen Situation angepasst. Die entsprechende Planung ist im Gang, wie es in der Mitteilung heisst. Die Arbeitslast in Bereichen wie dem Contact Tracing, dem repetitiven Testen, der Impfkampagne oder dem Ausbruchsmanagement in Schulen sei gesunken, schreibt die Staatskanzlei. Einige Mitarbeitende im Personalpool des kantonalen Covid-19-Programms würden daher in absehbarer Zeit nicht mehr für Einsätze aufgeboten. Der Personalpool wird allerdings nicht aufgelöst, er bleibt bestehen.

Mit dem Entscheid des Bundesrats vom Mittwoch fällt auch die Bewilligungspflicht für Grossveranstaltungen. Im Kanton Aargau betrifft dies unter anderem 15 bereits bewilligte Anlässe. Die Organisatoren werden laut Mitteilung des Kantons über die neue Ausgangslage informiert. Zudem gibt es für kleinere Veranstaltungen im Aargau eine Erleichterung. Der Regierungsrat hebt die bisher geltende kantonale Meldepflicht für Anlässe ab 300 Personen auf.