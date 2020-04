Lockerung der Corona-Massnahmen? Das sagen Aargauer Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände

Die Wirtschaft solle und müsse so lange und so gut wie möglich funktionieren, sagt der AGV-Präsident weiter: «Aber wir unterstellen uns wie der aargauische Regierungsrat klar den in Bern beschlossenen Massnahmen. Wir haben die Pflicht, diese umzusetzen. Das tun wir. Wir wollen auch keinen Aargauer Sololauf.» So oder so ist für den Präsidenten des Aargauischen Gewerbeverbandes klar, «dass es Sache des Bundes ist, über die weiteren Massnahmen zu entscheiden».

Hochqualifizierte Monteure reinzuholen fast unmöglich

Anders tönt es bei der Aargauischen Industrie- und Handelskammer (AIHK). Direktor Beat Bechtold würde es begrüssen, «wenn der Lockdown und die damit einhergehenden Vorschriften und Verbote sukzessive gelockert werden könnten. Natürlich unter entsprechenden gesundheitlichen Sicherheitsmassnahmen und deutlich mehr Tests, um infizierte Personen sofort in Quarantäne schicken zu können».