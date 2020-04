Lockdown-Lockerung: 5500 Aargauer Betriebe wiedereröffnet – Schutzkonzepte eingehalten

Rund 5500 Betriebe im Aargau konnten am Montag wiedereröffnen. Landammann Markus Dieth zieht eine positive Bilanz: "Der erste Lockerungsschritt der Schutzmassnahmen ist ruhig und geordnet angelaufen", wird er in einer Medienmitteilung der Staatskanzlei zitiert.

"Die wohl grösste Herausforderung besteht darin, dass die Vorgaben betreffend Menschenansammlungen (Anzahl Kunden pro Quadratmeter und Abstände) in den Betrieben beziehungsweise in den Eingangsbereichen eingehalten werden", heisst es in der Mitteilung weiter. Die Kontrollen in den kommenden Tagen würden zeigen, ob die Betriebe die korrekte Umsetzung auch weiterhin befolgen.

Landammann Dieth appelliert an die Bevölkerung, weiter den Mindestabstand und die Hygienemassnahmen strikt einzuhalten: "Es geht darum, eine zweite Infektionswelle zu verhindern, welche erneut drastische Einschränkungen und noch gravierendere wirtschaftliche Folgen hätte."