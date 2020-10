Lockdown in Heimen und Spitälern: Kanton Aargau will kein Besuchsverbot mehr

Im Frühling, auf dem Höhepunkt der Coronapandemie, verbot die Aargauer Regierung Besuche in Pflegeheimen und Spitälern. Sechs Wochen lang hatten Angehörigen nur in Ausnahmesituationen Zutritt zu den Heimen, zum Beispiel, wenn die Grossmutter im Sterben lag. Am 11. Mai hob der Kanton das Besuchsverbot auf und wandelte es in ein «kontrolliertes Besuchsrecht» um. Seither können Pflegeheime wieder Besucher zulassen, mit entsprechenden Schutzkonzepten. Bis dahin litten insbesondere die Heimbewohner unter dem fehlenden Kontakt zu ihren Angehörigen.

Das Besuchsverbot wurde bisweilen als menschenunwürdige Bevormundung kritisiert. Die geistige oder physische Gesundheit der Heimbewohner würde leiden, befürchteten verschiedene Experten. So auch Grossrätin Martina Sigg (FDP). Deshalb stellte der Regierung in einem Vorstoss eine Reihe von Fragen: Welche Folgen hatte das Besuchsverbot für die Bewohnerinnen? Und vor allem: Würde die Regierung, sollten die Fallzahlen wieder stark ansteigen, wieder so entscheiden?

Pflegende haben Schlimmeres verhindert

Nun liegt die Antwort der Regierung vor. Auf viereinhalb Seiten beantwortet sie die Fragen ausführlich. Die Kurzversion: Das Besuchsverbot habe zu schwierigen Situationen geführt. Die Coronalage sei aber genauso schwierig gewesen, man habe die verschiedenen Interessen gegeneinander abgewogen und den Schutz der Heimbewohner höher gewichtet. Dadurch, dass sich nur etwa ein Prozent aller Heimbewohnerinnen im Aargau mit Corona angesteckt hatten, habe man das Ziel erreichen können. Und weil die Pflegenden einen Sondereffort geleistet hätten, seien die negativen Folgen für die Bewohner nicht ganz so schlimm ausgefallen.