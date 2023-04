Auszeichnung Bohrer, Kisten und ein Spitzenkoch: Das sind die Gewinner des Aargauer Unternehmenspreises 2023 Der Aargauer Unternehmenspreis belohnt die innovativsten und erfolgreichsten Firmen des Kantons. An der diesjährigen Preisverleihung wurde das Restaurant Fahr in Künten, die Werkzeugfabrik Urma aus Rupperswil und der Kistenhersteller Georg Utz ausgezeichnet.

Manuel Steigmeier gewinnt mit seinem Restaurant Fahr den Aargauer Unternehmenspreis. Dominic Kobelt / Aargauer Zeitung

Manuel Steigmeier hat Grund zum Feiern: Der junge Koch ist noch keine dreissig Jahre alt, doch heute kann er neben seinen 14 Punkte im Gault-Millau und seinem Michelin-Stern mit einer weiteren Auszeichnung die Wände des Restaurant Fahr schmücken: Dem Aargauer Unternehmenspreis. Während einer feierlichen Zeremonie in Wettingen, live übertragen auf Tele M1, wurde sein und drei weitere Unternehmen gekürt.

Jung und fein: Restaurant Fahr

Manuel Steigmeier war 22 Jahre alt, als er mit seiner heutigen Ehefrau Alexandra von Allmen die Räumlichkeiten in Künten eröffnete, nach umfassenden Restaurationen. Die Jury des Unternehmenspreises lobte das junge und innovative Gründungsteam, das eine nachhaltige, hochwertige Küche anbietet. Jury-Präsidentin sagte vor einem zahlreichen Publikum: «Man sagt doch immer, diese jungen Menschen wollen nicht arbeiten!» Darüber hinaus schätzte die Jury, dass das Restaurant ohne Personalabbau durch die Corona-Krise kam. Aus diesen Gründen belegt das Restaurant den 1. Rang der Kategorie Kleinunternehmen.

Urma AG: Hochpräzise Bohrer schaffen es an die Spitze

Bei den mittelgrossen Unternehmen wurde die Innovationskraft der Urma AG ausgezeichnet. Die Präzisionsbohrer dieses KMU kommen in diversen Industrien zum Einsatz, vom Maschinenbau bis hin zur Flugbauindustrie. Die Nischenprodukte dieses Familienunternehmens in dritter Generation punkten gemäss der Jury dank der guten Ausbildung von Lernenden und einer eigenen Fertigungstiefe von 90 Prozent. Erwähnt wurde zudem die Fähigkeit der Urma, sich mit neuen Technologien wie 3D-Drucker auseinanderzusetzen und die Langlebigkeit der familieninternen Nachfolgeregelung.

Nachhaltige Kisten: Die Georg Utz AG

Den ersten Rang der grossen Unternehmen über 100 Mitarbeitende geht dieses Jahr an die Georg Utz AG. Die allgegenwärtige Utz-Kisten werden weltweit verkauft. Acht Standorte, drei Kontinente, 1350 Angestellte, doch die Firma kennt sich klar zum Standort in Bremgarten, Aargau. Das wertet die Jury als positives Signal. Ausserdem sei das starke Wertesystem, die Nachhaltigkeitsstrategie und die hohe Ausbildungsquote (10 Prozent der Belegschaft sind Lernende) die Voraussetzungen zum Erfolg dieses Aargauer Unternehmens.

Ein Spezialpreis für die Nachwuchspflege

Zum Schluss wurde zum ersten Mal einen Spezialpreis für herausragendes Engagement im Bereich der Ausbildung von Lernenden verliehen. Der Preis ging an die Robert Ott AG, Finalistin in der Kategorie Grossunternehmen. Die Firma stellt komplexe Bauteile und Baugruppen für die Industrie und Medizintechnik her. An ihrem Standort in Seon betreibt sie ein eigenes Ausbildungszentrum, in welchem 19 Lernende (15 Prozent der Belegschaft) ausgebildet werden. In Zeiten, in denen Unternehmen händeringend nach Fachkräften suchen und die Berufsbildung speziell im Fokus der Wirtschaftsverbände ist, will der Preis damit ein Zeichen setzen.

Seit 16 Jahren werden Unternehmen belohnt

Der Preis wird von der Aargauer Kantonalbank und dem Gewerbeverband gemeinsam verliehen. Er wird schon seit 16 Jahren vergeben, ausgezeichnet wurden bereits Firmen wie die Erne AG Holzbau, die Bertschi-Gruppe, Brack oder Mammut.