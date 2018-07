Der Mond bleibt - auch wenn er vollständig im Erdschatten steht - sichtbar und wird in kupferrotes Licht getaucht. Das Phänomen, das im Volksmund «Blutmond» genannt wird, entsteht durch Streulicht der Sonne. Vor allem die langwelligen, roten Anteile des Lichts werden durch die Erdatmosphäre in den Schattenkegel hinein gebrochen. Die Rede ist von einem Blutmond.

Die gesamte Finsternis, von Eintritt bis Austritt aus dem Halbschatten, dauert aber über sechs Stunden. Bei seinem Aufgang um 21 Uhr wird der Vollmond in der Schweiz in der sommerlichen Dämmerung allerdings kaum zu sehen sein. Seine Scheibe liegt dann nämlich schon tief im Kernschatten der Erde und bildet nunmehr eine Sichel.

Der Zufall will es, dass ganz in der Nähe des Vollmondes der Planet Mars ebenfalls in Erdnähe unterwegs ist. Die Entfernung zum Mars beträgt dann gerade mal 57 Millionen Kilometer, was dem Minimalabstand von etwa 54 Millionen Kilometer sehr nahe kommt.