Gemeinsames Essen, Lesungen und Demos: Das steht heute an

In Rheinfelden beginnt der Tag des Frauenstreiks bereits um 11 Uhr. Treffpunkt zu einem gemeinsamen Picknick ist der neue Stadtpark. In Baden gibt es ab 11.30 Uhr auf dem Schlossbergplatz Essen und Trinken bei Tanz und Musik. In Lenzburg ist ab 12 Uhr ein Umzug mit Reden geplant. Zeitgleich startet auch in Wittnau der gemeinsame Austausch.

Das Programm des feministischen Streiks Aargau. zvg

Ab 14 Uhr gibt es in Aarau eine Lesung über «Kämpfer*innen». Am Abend wird gemeinsam die Gemeindeversammlung in Rheinfelden besucht.

Richtig los mit dem Frauenstreik geht es jedoch erst um 17 Uhr in Aarau. Dann startet die bewilligte Demonstration auf dem Bahnhofsplatz. Ab 18.45 Uhr gibt es in der Markthalle verschiedene Reden, unter anderem zu den Themen Migration, sexualisierter Gewalt und Klimafeminismus. Abschliessend folgt am selben Ort ein Konzert.