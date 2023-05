Wer spricht wann wo?

Im Aargau gibt es mehrere Veranstaltungen, an denen sich die Politprominenz zum Tag der Arbeit äussert. In Baden findet am Nachmittag ein Umzug statt. Eine Ansprache hält unter anderem SP-Nationalrätin Gabriela Suter.

In Aarau wird am Abend Mattea Meyer, Co-Präsidentin der SP Schweiz, eine Rede halten. Co-Präsident Cédric Wermuth wird zunächst in Lenzburg sprechen, bevor er dann in Bremgarten auftritt, wo unter anderem auch Stefan Dietrich, Co-Präsident der SP Aargau, spricht.

SP-Regierungsrat Dieter Egli wird am Abend in Brugg seine Ansprache halten.