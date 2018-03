Selektive Fresser, aber ...

«Kühe fressen auf dem Feld keine Büchsen», sagt Ralf Bucher, Geschäftsführer des Bauernverbandes Aargau. «Sie sind selektive Fresser.» Trotzdem haben die Wiederkäuer das Ziel, in möglichst kurzer Zeit viel zu verschlingen und es später in aller Ruhe zu verwerten. «Das hat zur Folge, dass sie Scherben und Splitter im Futter nicht ausscheiden können und sich innere Verletzungen zuziehen», sagt Bucher.

Vor fast zwei Jahren scheiterte ein Anlauf für eine nationale Litteringlösung und einen einheitlichen Bussenkatalog. Deshalb reichte Grossrat Ralf Bucher (CVP) zusammen mit weiteren Ratsmitgliedern eine Motion ein, die ein kantonales Litteringverbot und Bussen bis 300 Franken forderten. «Die Regierung wollte dies nicht», sagt Bucher. Der Rat überwies die Motion trotzdem mit 61:54 Stimmen. «Nun muss die Regierung eine Vorlage ausarbeiten, die noch dieses Jahr in die Vernehmlassung gehen wird», freut sich Bucher. «Wir streben eine kantonale Lösung an, damit nicht jede Gemeinde etwas anderes regelt.»

Für Landwirt Christian Glur sind 300 Franken Busse zu wenig: «1000 Franken wären angebracht, denn es muss den Verursachern richtig wehtun.» Er betont aber und weiss: «Hohe Bussen für Litteringsünder sind nur dann erfolgversprechend, wenn es auch zweckmässige Kontrollen gibt.» Das Grundproblem der Litteringbussen liegt darin, dass man die Verursacher in flagranti erwischen muss. «Und das kommt selten vor, zu selten», sagen Glur und Bucher übereinstimmend.

Menschen sensibilisieren

Der Bauernverband Aargau startet in Kürze eine weitere flächendeckende Kampagne gegen Littering. «Wir müssen die Menschen sensibilisieren», ist Ralf Bucher überzeugt, «denn sie sind sich nicht bewusst, welche Auswirkungen ihr Verhalten auf Tier und Mensch haben.» Statistiken, über die an Littering verstorbenen Tiere, gibt es kaum. Auch nicht beim Bauernverband Aargau. «Erhebungen machen nur Tierspitäler», weiss Ralf Bucher. Der Grund ist einfach. «Wenn ein Landwirt ein Tier notschlachten muss, dann will er nicht noch zusätzlich hohe Kosten für genauere Abklärungen ausgeben.» Der Verlust wiege auch so schon schwer genug.

Der Clean-up-Day 2018 ist Mitte September geplant. «Das Ziel muss es sein, nicht möglichst viele Helfer für diesen Tag zu finden, sondern die Zahl der Litteringsünder drastisch zu senken», sagt Ralf Bucher vom Bauernverband.