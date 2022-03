Grosse Übersicht Nach Corona-Zwangspause: Diese Mega-Events erwarten Sie diesen Frühling und Sommer im Aargau Lange mussten sich die Veranstalter von Festivals, Volksfesten und Sportevents zurückhalten. Doch mit dem Frühlingsbeginn 2022 füllt sich die Agenda der Grossveranstaltungen im Kanton zusehends. Wir haben für Sie einige der aufregendsten Aargauer Events zusammengetragen.

Zweimal in Folge musste das Heitere Open Air aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie verschoben werden. Zwar ging im vergangenen Jahr eine abgespeckte Variante des beliebten Festivals auf dem Zofinger Hausberg über die Bühne. 2022 soll nun endlich wieder die Vollversion auferstehen. Vom 12. bis 14. August treten am Heitere rund 30 Acts auf vier Bühnen auf. Darunter etwa der stimmgewaltige Sänger Rag 'n' Bone Man, der berühmte Deutschrapper Sido oder das Casting-Wunder James Arthur.

Heitere Open Air: 12. bis 14. August, Zofingen. Infos unter www.heitere.ch.

Passend dazu – die schönsten Bilder von der Mini-Ausgabe 2021:

Auch das Open Air Gränichen war letztes Jahr gezwungen, seine Ausgabe pandemiebedingt abzusagen. Umso fulminanter kehrt das Festival für Hardcore-, Punk-, Metalcore- und Rockfans dieses Jahr zurück. So stehen 2022 etwa die Skatepunk-Legenden Millencolin auf dem Programm. Weitere Highlights sind auch die US-Metalcoreband Hatebreed oder die Schweizer Postrock-Urväter Leech.

Open Air Gränichen: 5. bis 6. August 2022, Gränichen. Infos unter www.openairgraenichen.ch.

Vom 26. bis 28. August können sich Rock-Fans auf die sechste Ausgabe des Riverside Festivals in Aarburg freuen. Mit Bands wie Status Quo, Helloween, Wolfmother und vielen weiteren Rockgrössen steht ein hochkarätiges Programm bereit. Und mit dem Festivalgelände direkt an der Aare und der Burg im Hintergrund die perfekte Kulisse.

Riverside Festival: 26. bis 28. August, Aarburg. Infos unter www.riversideaarburg.com.

Zum Schwelgen – der Aftermovie des Riverside Festivals 2019:

Unter dem Motto «Into the Blue» lädt das Bluesfestival Baden dieses Jahr internationale Musikgrössen aus drei Kontinenten in die Limmatstadt ein. So können sich Blues-Fans heuer etwa auf Sue Foley und The Claudettes aus Kanada oder auf Paul Millns aus Grossbritannien freuen – nebst zahlreicher Acts aus der Schweiz.

Blues Festival Baden: 21. bis 28. Mai, Baden. Infos unter www.bluesfestival-baden.ch.

Für Fans elektronischer Klänge findet im Fricktal zum fünften Mal das Outdoor Selection Festival statt. Vom 11. bis 12. Juni heisst es in Effingen «30 hours non stop!!» mit Szenegrössen wie Morten Granau, Ace Ventura oder Tristan.

Outdoor Selection Festival: 11. bis 12. Juni, Effingen. Infos unter www.outdoorselection.com.

Impressionen vom Outdoor Selection Festival 2021:

Am 25. Juni kommen Fans der Schlagermusik voll auf ihre Kosten. Dann steigt in Bremgarten wieder der Schlagerwahnsinn. Auf dem Programm stehen dabei Künstlerinnen und Künstler wie Nik P., Marc Pircher oder

Noémie.

Schlagerwahnsinn: 25. Juni, Bremgarten; Infos unter www.schlager-wahnsinn.ch.

Seit mehr als einem halben Jahrhundert findet in Niederwil alle zehn Jahre der Kantonale Musiktag statt. Vom 10. bis 12. Juni ist es heuer wieder so weit. Für das musikalische Spektakel im Freiamt haben sich 44 Vereine mit insgesamt 1500 Musikanten angemeldet. Zusätzlich gibt es am Abend des 10. Juni die Brassformation Brässkalation und die Stubete Gäng live zu sehen und zu hören.

Musiktag Niederwil: 10. bis 12. Juni, Niederwil; Infos unter www.musiktag2022.ch.

Weitere, ausgewählte Musikfestivals im Kanton Aargau:

Sichtfeld Openair , Gipf-Oberfrick (5. bis 7. August); www.sichtfeldopenair.ch

, Gipf-Oberfrick (5. bis 7. August); www.sichtfeldopenair.ch Schupfart Festival, Schupfart (23. bis 25. September); www.schupfartfestival.ch

Schupfart (23. bis 25. September); www.schupfartfestival.ch Mutterschiff Openair , Menziken (28. bis 30. Juli); www.mutterschiff.ch

, Menziken (28. bis 30. Juli); www.mutterschiff.ch Open Classics am Rhein , Rheinfelden (12. bis 13. August); www.hochrhein-musikfestival.ch

, Rheinfelden (12. bis 13. August); www.hochrhein-musikfestival.ch Festival am Gleis, Aarau (19. & 20. August); Infos auf Facebook-Seite

Aarau (19. & 20. August); Infos auf Facebook-Seite Festival des Arcs , Ehrendingen (17. bis 18. Juni); www.festival-des-arcs.ch

, Ehrendingen (17. bis 18. Juni); www.festival-des-arcs.ch kleinLaut Festival, Riniken (22. & 23. Juli); www.kleinlautfestival.ch

Mit dem Maienzug begeht die Kantonshauptstadt Aarau ihr wichtigstes Fest des Jahres. Beginnend mit dem Maienzug-Vorabend am Donnerstag folgen am Freitag der Umzug der Schuljugend durch die Altstadt und das grosse Bankett auf dem Maienzugplatz. Nachdem die Festlichkeiten während der Pandemie nur im reduzierten Umfang stattfinden konnten, wird sich dieses Jahr wieder die gesamte Aarauer Altstadt in einen grossen Festplatz verwandeln, auf dem Tausende von Leuten ausgelassen den Beginn der Sommerferien feiern.

Maienzug: 30. Juni & 1. Juli, Aarau; Infos auf der Webseite der Stadt.

Die schönsten Bilder vom Maienzug 2019:

84 Bilder 84 Bilder Ganz Aarau freut sich auf diesen einen Abend im Jahr, wenn die Gassen gefüllt sind vom Duft der Grills, von Musik und vor allem von Menschen. So wie hier die Rathausgasse. Fabio Baranzini

Traditionsgemäss findet am Ostermontag in Bremgarten der grosse Ostermarkt statt. Mit einem Warenangebot von über 400 Marktteilnehmern und dem beliebten Lunapark zieht er jedes Jahr wieder viele Menschen ins Reussstädtchen. Haben Sie zu Ostern bereits andere Pläne? Keine Sorge, sie haben eine weitere Gelegenheit, durch die Stände in der Altstadt zu flanieren. Am Pfingstmontag findet nämlich bereits der Pfingsmarkt statt.

Ostermarkt (18. April) und Pfingstmarkt (6. Juni), Bremgarten; Infos auf der Webseite der Stadt.

Unter dem Motto «Juchze im Zurzibiet» findet vom 10. bis 12. Juni das 32. Nordwestschweizerische Jodlerfest in Bad Zurzach statt. Für die Festbesucherinnen und -besucher gibt es Wettvorträge im Jodelgesang, im Fahnenschwingen und im Alphorn- und Büchelblasen. Darüber hinaus gibt es einen Festbetrieb und einen Festumzug.

32. Nordwestschweizerisches Jodlerfest: 10. bis 12. Juni, Bad Zurzach; Infos unter www.zurzach2022.ch.

Das Organisationskomitee des 32. Nordwestschweizerischen Jodlerfest in Bad Zurzach freut sich auf die Festlichkeiten. ZVG

Vom 7. bis 8. Juli findet in Lenzburg das traditionelle Jugendfest statt. Nachdem es 2021 aufgrund der Pandemie in alternativer Form durchgeführt werden musste, sollen die Festivitäten heuer wieder in vollem Umfang begangen werden. Die Tradition des Jugendfests ist über 400 Jahre alt – und mit den geschmückten Brunnen, dem Umzug der Stadtmusik und der Tambouren sowie den Freischarenmanöver jeweils das Jahreshighlight für Jung und Alt.

Jugendfest Lenzburg, 7. bis 8. Juli; Infos auf der Webseite der Stadt.

Der Setzlingsmarkt Wildegg findet traditionellerweise am ersten Mai-Wochenende beim Schloss Wildegg statt. Auch dieses Jahr erwarten die Besucherinnen und Besucher wieder rund 20 Biogärtnereien, die ihr Raritäten-Sortiment von über 500 Kartoffel-, Tomaten-, Salat-, Gemüse-, Obst-, Beeren-, Kräuter- und Zierpflanzensorten anbieten.

Setzlingsmarkt Wildegg, Schloss Wildegg (7. Mai); Infos auf der Webseite von pro specie rara.

Impressionen vom Setzlingsmarkt auf Schloss Wildegg:

7 Bilder 7 Bilder Unterhalb des Schlosses Tausende von Setzlingen, Tomaten, Gurken, Kürbisse, Zuccetti und vieles mehr Hans Lüthi

Papa Moll feiert seinen 70. Geburtstag! Zu Ehren der beliebten Kinderbuchfigur findet am 18. September das Papa Moll-Fest im Papa Moll-Land in Bad Zurzach statt. Die Feierlichkeiten warten mit einem abwechslungsreichen Festprogramm und vielen Attraktionen auf.

Papa Moll-Fest, Bad Zurzach (18. September); Infos unter www.papamoll-land.ch.

Vom 21. bis 25. Juni können Sie sich über das gestalterische Können von Schweizer Floristinnen und Floristen. Mit der Ausstellung «Blumen für die Kunst» hält das Aargauer Kunsthaus ein sinnliches und emotionales Kunsterlebnis bereit.

Blumen für die Kunst 2022, Aargauer Kunsthaus (21. bis 25. Juni); Infos unter www.aargauerkunsthaus.ch.

Bereits zum 10. Mal finden vom 9. bis 12. September die Murikultur Tage statt. Die Veranstaltungsreihe bietet eine ganze Bandbreite an kulturellen Darbietungen. Zu erleben gibt es etwa Poetry-Slams, Kunstausstellungen und Konzerte sowie eine Comedyshow.

Murikultur Tage, Muri (9. bis 12. September); Infos unter www.murikultur.ch.

Das Naturama Aargau zeigt zu seinem 20-jährigen Jubiläum die Sonderausstellung «RESPEKT, INSEKT!». Die Ausstellung, die bis im März 2023 zu sehen sein wird, soll das Verständnis für die Lebensweise von Insekten fördern und aufzeigen, was wir tun können, damit die heimische Artenvielfalt erhalten bleibt.

Sonderausstellung «RESPEKT, INSEKT!», Naturama Aargau (ab 6. Mai); Infos unter www.naturama.ch.

Mit dem Kantonalen Schwingfest steht dieses Jahr ein grosses Volksfest auf dem Programm. Der sportliche Grossanlass findet vom 8. bis 10. Juli in Beinwil statt. Zum Höhepunkt der Veranstaltung werden sich am Sonntag die «Bösen» auf vier Sägemehlplätzen vor erwarteten 4000 Zuschauern messen.

115. Aargauer Kantonalschwingfest, Beinwil (8. bis 10. Juli); Infos unter www.ag20.ch.

Im vergangenen Jahr mussten die Radsporttage Gippingen gänzlich ohne Zuschauer im Zielbereich auskommen. Dieses Jahr kann dort endlich wieder gejubelt werden, wenn die Athleten vom 10. bis 12. Juni um die vordersten Plätze radeln.

Radsporttage Gippingen, Leuggern (10. bis 12. Juni); Infos unter www.gippingen.ch.

Nach einem zweijährigen Unterbruch kann auch der Pfingstlauf Wohlen dieses Jahr wieder durchgeführt werden. Die 54. Ausgabe des Laufevents im Freiamt wird dabei erstmals auf einer neuen Strecke ausgetragen. Der Startschuss erfolgt neu im Stadion Niedermatten statt und führt die Läufer entlang der Bünz bis zum Tierpark in Dottikon und zurück, mit Zieleinlauf auf der Tartanbahn.

Pfingstlauf Wohlen, Wohlen (5. Juni); Infos unter www.pfingstlauf.ch.

Weitere, ausgewählte Sportanlässe im Kanton Aargau:

Swiss Bike Cup , Gränichen (18. & 19. Juni); Infos unter www.swissbikecup.ch.

, Gränichen (18. & 19. Juni); Infos unter www.swissbikecup.ch. Baden Masters Curling , Baden (19. bis 21. August); Infos unter www.badenmasters.ch.

, Baden (19. bis 21. August); Infos unter www.badenmasters.ch. Powerman Zofingen , Zofingen (4. September); Infos unter www.powerman.swiss.

, Zofingen (4. September); Infos unter www.powerman.swiss. Hallwilerseelauf, Beinwil am See (15. Oktober); Infos unter www.hallwilerseelauf.ch.

Vermissen Sie eine grössere Veranstaltung im Aargau in dieser Auflistung? Schreiben Sie uns eine E-Mail auf online@chmedia.ch.