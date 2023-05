Listenverbindung Aargauer Mitte und EVP spannen bei den Wahlen zusammen – müssen die Grünliberalen jetzt allein antreten? Die erste Aargauer Listenverbindung für die Wahlen im Herbst steht: Mitte und EVP treten gemeinsam an. Die beiden Parteien wollen damit das politische Zentrum stärken, die EVP will ihren Nationalratssitz retten. Die GLP, die vor vier Jahren mit der damaligen CVP zusammenspannte, ist nicht in der Zentrumsverbindung.

Listenverbindung für die Nationalratswahlen von Mitte und EVP: Edith Saner, Vizepräsidentin Mitte; Alfons Kaufmann, Fraktionschef Mitte; Marianne Binder, Präsidentin Mitte; Roland Frauchiger, Co-Präsident EVP; Therese Dietiker, Co-Präsidentin EVP; Lilian Studer, Nationalrätin EVP. Bild: Alexander Wagner

Noch letzte Woche hatte Lilian Studer, Präsidentin der EVP Schweiz und Aargauer Nationalrätin, zusammen mit den Präsidenten der GLP Schweiz und der Mitte Schweiz verkündet, man strebe für die Wahlen am 22. Oktober flächendeckend Listenverbindungen an. In solchen Verbindungen bündeln die beteiligten Parteien ihre Kräfte, sie dienen dem Zweck, dass überzählige Stimmen nicht verloren gehen, sondern dem Partner bestenfalls zu einem weiteren Sitz im Parlament verhelfen.

Eine grosse Zentrumsverbindung wird es im Aargau aber nicht geben, für die Wahlen im Herbst spannen nur Mitte und EVP zusammen. An einer Medienorientierung am Freitag sagte Studer, die Dreieroption mit der GLP sei eine Möglichkeit, aber in jedem Kanton müsse individuell entschieden werden. Dass die Grünliberalen im Aargau nicht dabei sind, ist rechnerisch logisch: Nur so hat die EVP eine Chance, ihren Nationalratssitz zu verteidigen.

Verbindung laut Partnern rechnerisch und politisch sinnvoll

Den Sprung ins Bundesparlament schaffte Studer im Herbst 2019 dank einer Listenverbindung mit der BDP. Gemeinsam erreichten die beiden kleinen Parteien einen Wähleranteil von 6,7 Prozent. Da die EVP besser abschnitt als ihre Listenpartnerin, ging das Mandat an Studer. Inzwischen hat die BDP mit der CVP zur Mitte fusioniert – für die EVP gibt es damit keinen kleineren Listenpartner mehr. Vor vier Jahren kam sie auf 3,6 Prozent Wähleranteil, das reicht allein nicht für einen Sitz.

Dennoch ist Roland Frauchiger, Co-Präsident der EVP Aargau, mit Blick auf den 22. Oktober zuversichtlich, den Sitz zu verteidigen. Er habe Tausende von Berechnungen gemacht, und es sei wahrscheinlicher, dass zwei Mandate für die Mitte und ein Mandat für die EVP resultierten als drei Sitze für die Mitte. Auf Nachfrage der AZ sagte Frauchiger, wenn die deutlich grössere GLP auch in der Listenverbindung wäre, würde ein Überhangmandat an sie gehen.

Die Listenverbindung von Mitte und EVP mache aber auch inhaltlich Sinn, betonten die Vertretungen beider Parteien. Mitte-Präsidentin Marianne Binder sagte, man bilde in Bern gemeinsam eine Fraktion, wobei die Zusammenarbeit sehr konstruktiv sei. Dasselbe gelte auch im Grossen Rat, wo Mitte und EVP oft als Brückenbauer aufträten, ergänzte Mitte-Fraktionschef Alfons P. Kaufmann. Passend dazu posierten die Listenpartner auf der Brücke beim Regierungsgebäude für das Gruppenfoto.

GLP-Präsident sieht andere Verbindung als vorteilhafter an

Philippe Kühni, Präsident der GLP Aargau, ist noch auf der Suche nach Listenpartnern für die Wahlen im Herbst. Bild: Alex Spichale

GLP-Aargau-Präsident Philippe Kühni sagt auf Anfrage, für seine Partei sei es vorteilhafter, eine andere Verbindung einzugehen als jene mit Mitte und EVP. Man führe Gespräche mit den anderen Parteien, bisher sei aber noch nichts spruchreif. Wenn man davon ausgeht, dass SP und Grüne ihre traditionelle Verbindung eingehen werden und auch SVP und FDP wie zuletzt fast immer zusammenspannen, muss sich die GLP zwischen links-grünen oder rechtsbürgerlichen Partnern entscheiden.

Kühni sagt, aus seiner Sicht gehe es bei einer Listenverbindung weniger um inhaltlich-politische Übereinstimmungen als mehr um arithmetische Überlegungen. Dies müsste dazu führen, dass die GLP (Wähleranteil 2019: 8,5%) sich mit SP (16,5%) und Grünen (9,8%) zusammentut. Würden die Grünliberalen die Grünen überholen, hätte die GLP je nach Resultat die Chance, einen zusätzlichen Sitz zu holen.

Bei einer Verbindung mit SVP (Wähleranteil 2019: 31,5%) und FDP (13,6%), die beide deutlich stärker sind als die Grünliberalen, gäbe es diese Chance nicht. Möglich ist auch, dass sich keine Listenpartner finden und die Grünliberalen alleine antreten müssen. Dies wäre für sie allerdings unvorteilhaft – dass die GLP allein auf einen Wähleranteil kommt, der zwei Sitze bringt, ist höchst unwahrscheinlich.