Herr Levrat, Ende Januar hat Pascale Bruderer über ihren Rücktritt als Ständerätin informiert. Haben Sie versucht, sie umzustimmen?

Christian Levrat: Die SP war im Ständerat noch nie so stark wie jetzt und Pascale Bruderer spielt eine wichtige Rolle. Trotzdem verstehe ich ihren Entscheid. Ich bin in einer ähnlichen Situation wie sie. Wenn man jung gewählt wird, stellt sich die Frage, was nach der Politik kommt. Im Gegensatz zu Pascale Bruderer habe ich mich entschieden, noch zu bleiben.