Das Limmattal als prosperierender und attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort ist eines der am stärksten wachsenden Gebiete der Schweiz. Diese Region ist auch als Entwicklungsschwerpunkt für Wohnen und Arbeiten im Richtplan eingetragen. Wo mehr Menschen leben und arbeiten, gibt es auch mehr Verkehr – auf der Schiene wie auf der Strasse. Mit der Limmattalbahn haben wir eine zukunftsgerichtete Lösung gefunden, um in dieser Region bereits heute die Mobilität und die Erreichbarkeit von morgen sicherzustellen. Viele wollen trotzdem lieber die Strasse ausbauen.

Es braucht aufeinander abgestimmte Massnahmen für alle Verkehrsträger – den Fuss- und Veloverkehr, den öffentlichen Verkehr und den motorisierten Individualverkehr. Das Strassen- und Schienennetz des Kantons stösst insbesondere auf den Hauptverkehrsachsen in die Agglomerationen und Zentren an seine Kapazitätsgrenzen. Die Lösung sind neben zukunftsfähigen Mobilitätslösungen weiterhin leistungsfähige Verkehrsinfrastrukturen. Damit können wir die Bedürfnisse der Bevölkerung und der Wirtschaft abdecken. Die Limmattalbahn ist ein zentraler Baustein, um bereits heute die künftigen Mobilitätsbedürfnisse in dieser Region zu bewältigen.

Was lässt sich denn bereits zur Linienführung sagen?

Bisher haben wir die betriebliche und bauliche Machbarkeit einer Tramstrecke vom Bahnhof Killwangen zum Bahnhof Baden über Neuenhof, Tägerhard, Wettingen Zentrum, Hochbrücke und Schulhausplatz nachgewiesen. Beim nächsten Schritt mit Eintrag im Richtplan auf Stufe Zwischenergebnis geht es noch nicht um die exakte Lage einer Linienführung der Bahninfrastruktur auf ihrer ganzen Länge.

Sondern?

Auf jeden Fall werden wir die Linienführung gemeinsam mit den Gemeinden rasch weiterentwickeln und dann im Detail definieren. Das ist wichtig, um ihnen Planungssicherheit zu geben, damit sie ihre Siedlungsentwicklung weiter vorantreiben können.

Die Hochbrücke soll künftig dem öffentlichen Verkehr gehören, für den Individualverkehr soll es eine neue Brücke geben. Das schlägt hohe Wellen.

Das ist ein wichtiger Punkt. Das regionale Gesamtverkehrskonzept Ostaargau Oase schafft die Voraussetzung für die Verlängerung der Limmattalbahn bis nach Baden. Und die Hochbrücke ist der richtige Ort, um die Limmattalbahn darüber zu führen. Als klassische Stadtbahn ist sie in erster Linie ein Transportmittel für die stark wachsenden Pendlerströme. Deshalb muss sie zwingend in die Zentren führen. Mit der Umnutzung der Hochbrücke schaffen wir zudem nicht nur Platz für den öffentlichen Verkehr, sondern auch für den Fuss- und Veloverkehr, was in den Zentren Sinn macht.

Wissen Sie schon, was die Weiterführung kostet?

Die Finanzierung der Investition in die Bahninfrastruktur und des späteren Betriebs der Limmattalbahn kann aus der Spezialfinanzierung öV-Infrastruktur erfolgen. Selbstverständlich werden wir im Rahmen der nächsten Generationen der Agglomerationsprogramme wieder eine Mitfinanzierung durch den Bund beantragen. Die Finanzierung von zusätzlichen S-Bahn-Haltestellen erfolgt über den Bahninfrastrukturfonds, diejenige von zusätzlichen Limmattalbahn-Haltestellen über die Spezialfinanzierung öV-Infrastruktur. Der Kostenteiler zwischen Bund, Kanton und Gemeinden wird zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir noch keine Angaben zu den Kosten der Weiterführung machen.»

Sehen Sie Bedarf für eine weitere Verlängerung?

Ja. Eine Studie zum Potenzial und zu den Chancen von Trams und Stadtbahnen im Kanton Aargau hat ergeben, dass unter anderem auch eine weitere Entwicklung nach Baden und Obersiggenthal möglich ist. Das betrifft aber den Zeithorizont nach der Realisierung der Oase – also nach 2040.