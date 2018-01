Überschwemmungen, Hagel und Erdrutsche – so schlimm wütete das Unwetter am 8. Juli 2017 in der Region. Betroffen war auch der Lift am Bahnhofplatz in Zofingen, der seither still steht. Nun steht fest: Er kommt erst Ende März wieder in Betrieb. Bis dahin ersetzen ihn Kofferträger.