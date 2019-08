Neben dem Kanton Aargau haben schweizweit zwölf weitere Kantone die separate Registrierung von LGBTI-feindlicher Gewalt verlangt. Die separate polizeiliche Erfassung von LGBTI-Delikten würde es laut Vock ermöglichen, die Daten in einem Bericht zu analysieren oder einem geeigneten Überwachungsorgan zur Verfügung zu stellen.

«Trotz vieler Fortschritte im Kampf für die Rechte von LGBTI-Menschen erleiden diese Personen auch heute regelmässig psychische und körperliche Gewalt», begründet er. Diese Gewalt sei alltäglich, so erfasse eine telefonische Helpline im Durchschnitt schweizweit zwei Hassdelikte pro Woche. «Das Ausmass der körperlichen Gewalt ist mit einem Drittel der Fälle besonders schockierend», sagt Vock.

Gewalttaten, die sich gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle (LGBTI) richten, sollen im Aargau polizeilich separat erfasst werden. Das verlangt SP-Grossrat Florian Vock in einem Vorstoss.

Florian Vock verlangte in seinem Vorstoss auch, dass die Kantons- und Regionalpolizeien in der Grundausbildung und in Weiterbildungen für den Umgang mit LGBTI-feindlicher Gewalt zu schulen seien.

Die Regierung will im Aargau aber keine systematische Erfassung LGBTI-feindlicher Gewalt einführen. In seiner Antwort begründet der Regierungsrat, dass die Erfassungsqualität nicht im notwendigen Umfang gewährleistet werden könne. «Diese hängt insofern von der Aufklärungsquote ab, als dass nur die beschuldigte Person nach dem Tatmotiv befragt werden kann.»