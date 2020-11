Leuchtet ein Gebäude in Ihrem Dorf in oranger Farbe? Es geht um Gewalt an Frauen – das müssen sie dazu wissen

Orange ist die Farbe gegen Gewalt und symbolisiert eine bessere Zukunft. Orange ist auch das gemeinsame Zeichen aller Aktionen und Projekte von «Soroptimist International» während der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen.

Weltweit, national und regional finden die sogenannten «Orange Days» vom 25. November bis 10. Dezember, dem internationalen Tag der Menschenrechte, statt.

Elf Gebäude oder Wahrzeichen werden orange leuchten

Wie schon in den Vorjahren begehen alle 61 Schweizer Soroptimist Clubs sowie diverse andere Frauennetzwerke mit dem 25. November, dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, den Auftakt zur 16-tägigen Aktion «Orange Days».

Mit dem Slogan «we stand up for women» und der Beleuchtung diverser Gebäude in orange beteiligen sich auch die vier Aargauer Soroptimist Clubs Bremgarten-Freiamt, Baden Brugg, Fricktal und Lenzburg an den Aktionen und an der Plattform für mehr Bewusstmachung in der Bevölkerung.

Im Kanton Aargau werden folgende Gebäude beleuchtet:

Bremgarten: Spittelturm

Baden: Stadtturm

Brugg: Stadthaus

Frick: Reformierte Kirche und der Dinosaurier

Gipf-Oberfrick: Römisch-katholische Kirche

Laufenburg: Wasentor

Stein/Säckingen: Brücke

Rheinfelden: Bahnhofsaal, Stadtkirche und Storchennestturm

Gewalt an Frauen betrifft jede dritte Frau und gehört - gerade auch in der aktuellen Pandemiezeit - zum Alltag. Das Coronavirus hat auch Einfluss auf die «Orange Days»: In diesem Jahr werden die Verantwortlichen keine Orangen verteilen und auch keine Standaktionen durchführen.