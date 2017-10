Ein Spitzname trifft immer dann wirklich zu, wenn er sogar von Behörden übernommen wird. Am 25. Oktober 2016, genau drei Monate nachdem die Aargauer Kantonspolizei in Suhr zwei Einbrecher festgenommen hatte, titelte die Staatsanwaltschaft eine Medienmitteilung so: «‹Maisfeld-Einbrecher› von Suhr: Knapp 50 Fälle ermittelt».

In jener Sommernacht waren bei der Polizei vier Einbruchsmeldungen aus Gränichen eingegangen. Gegen halb fünf am Morgen fielen im Buhalde-Quartier in Suhr zwei Verdächtige auf. Kurz drauf traf der entscheidende Hinweis ein: die zwei sollen sich in einem Maisfeld versteckt haben.

Schmuck und eine «Hobbit»-DVD

Sofort beorderten Kantons- und Regionalpolizei alle in der Nähe verfügbaren Patrouillen zum Maisfeld; Polizisten, die in der Umgebung wohnten, kamen in zivil zu Hilfe. Sie umstellten das Feld, der Helikopter kreiste über dem Feld, mit Diensthunden wurden die Männer eingekesselt. Nach ein paar Stunden liessen sie sich widerstandslos festnehmen.

Gestern standen die «Maisfeld-Räuber» in Aarau vor Bezirksgericht: Florim (alle Namen geändert), 27-jährig, 21 Einbruch- und Einschleichdiebstähle in den Kantonen Aargau und Solothurn. Er sitzt gekrümmt, trägt Jeans und Logo-T-Shirt, dazu Turnschuhe, war zuletzt wohnhaft in Caen, Frankreich.