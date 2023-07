Leserwandern 2023 Wir wandern wieder: Alle Etappen in der grossen Übersicht Kenneth Nars Vom 12. Juli bis am 13. August wandert die Redaktion mit Leserinnen und Lesern sowie mit prominenten Gästen auf 13 Etappen durch die Nordwestschweiz.

mit toller Weitsicht zum Auftakt

Bei der Waldschenke Altberg wird eine Pause eingelegt. Bild: Severin Bigler

Treffpunkt: 15:45 Uhr – Weiningen, Haltestelle Lindenplatz

Wanderdaten: 10,6 Kilometer, 340 m Aufstieg, 330 m Abstieg

Reine Wanderzeit: 3 Stunden

Ankunft: ca. 20:45 Uhr – Bahnhof Würenlos

Schwierigkeitsgrad: ★★★☆☆

Wanderfreuden: Die erste Etappe startet im Limmattaler Weinbaudorf Weiningen auf dem Lindenplatz. Die Wanderung führt an einem der kleinsten Staudämme der Schweiz vorbei auf den Altberg, wo die Teilnehmenden bei gutem Wetter vom Aussichtsturm eine tolle Aussicht geniessen können. Danach geht es zur Waldschenke Altberg, wo ein Halt mit einem vom Reiseveranstalter und Sponsor Imbach Reisen offerierten Apéro eingeplant ist. Die Wanderung geht anschliessend weiter nach Würenlos Bahnhof, wo sich das Ziel dieser Etappe befindet.

Auf dem Altberg kann der Aussichtsturm erklommen werden. Bild: Severin Bigler

Wanderleitung: Wally Maxton und Bernhard Bütler

Zeitungswanderer: Sandro Zimmerli, stv. Chefredaktor Limmattaler Zeitung; Sybille Egloff, Redaktorin Baden-Wettingen; Lydia Lippuner, Redaktorin, Limmattaler Zeitung; Florian Schmitz, Redaktor Limmattaler Zeitung; Roman Würsch, Leiter Produktion & Services.

Prominente Gäste: Dieter Egli, Regierungsrat; Marianne Binder, Nationalrätin; Stefanie Heimgartner, Nationalrätin; Andreas Michael Meier, Nationalrat; Beat Flach, Nationalrat; Lilian Studer, Nationalrätin; Gabriela Suter, Nationalrätin; Sonja Gehrig, Kantonsrätin; Tania Cucè, Landrätin; Mirjam Kosch, Grossratsvizepräsidentin, Manuela Ernst, Grossrätin; Yannick Berner, Grossrat; Sander Mallien, Präsident Einbürgerungskommission; Theres Dietiker, Grossrätin; Miro Barp, Grossrat; Markus Dietschi, Grossrat; Alain Burger, Grossrat; Silvan Hilfiker, Fraktionspräsident FDP Aargau.

Es wartet ein Glas Wein im Rosengarten von Schloss Heidegg

Von Schloss Heidegg kann man den Ausblick auf den Baldeggersee und das Seetal geniessen Bild: Pius Amrein

Treffpunkt: 17:00 Uhr – Bahnhof Gelfingen

Wanderdaten: 7,5 Kilometer, 250 m Aufstieg, 250 m Abstieg

Reine Wanderzeit: 2 Stunden

Ankunft: ca. 20:30 Uhr – Bahnhof Gelfingen

Schwierigkeitsgrad: ★☆☆☆☆

Wanderfreuden: Diese Abendwanderung beginnt am Bahnhof Gelfingen am Baldeggersee. Die Teilnehmenden erwartet unterwegs ein idyllisches Zusammenspiel von Reben, Wasser, Wiesen und Wäldern. Die Strecke führt über den entzückenden Siebenbrüggliweg. Unterwegs ist ein Halt beim Schloss Heidegg eingeplant, wo man im malerischen Rosengarten bei einem Glas Wein die herrliche Aussicht über das Seetal geniessen kann. Die Wanderung endet wieder beim Bahnhof Gelfingen.

Wanderleitung: Imbach Reiseleiter Thomas Winter

Zeitungswanderer: Robert Knobel, Ressortleiter Stadt/Region; Reto Bieri, Ressort Kanton; Dominik Weingartner, Ressortleiter Kanton; Regina Grüter, Kultur/Service; Boris Bürgisser, Leiter Foto; Roman Löffel, Redaktor Video; Martin Messmer, stv. Chefredaktor/Co-Leiter Online; Cyril Aregger, stv. Chefredaktor, Leiter Sport; Valentina Blaser, Redaktion Urschweiz; Rahel Hug, stv. Chefredaktorin/Co-Chefredaktorin Redaktion Zug; Jérôme Martinu, Chefredaktor; Luzerner Zeitung und Regionalausgaben; Michael Hunziker, Redaktor Seetal; Roman Würsch, Leiter Produktion & Services.

Prominente Gäste: Yvette Estermann, Nationalrätin; Priska Wismer-Felder, Nationalrätin; Luca Boog, Kantonsrat; Dieter Haller, Kantonsrat; Simon Howald, Kantonsrat, Inge Lichtsteiner-Achermann, Kantonsrätin; Adrian Nussbaum, Kantonsrat; David Roth, Kantonsrat; Bernadette Rüttimann, Kantonsrätin; Heidi Scherer, Kantonsrätin; Gabriela Schnider-Schnider, Kantonsrätin; Josef Schuler, Kantonsrat; Laura Spring, Kantonsrätin; Karin Andrea Stadelmann, Kantonsrätin; Vroni Thalmann-Bieri, Kantonsrätin.

Wanderfreuden: Das ist keine klassische Wanderung, dafür eine lohnenswerte Sonderaktivität für unsere Abonnentinnen und Abonnenten.



Die Römerstadt Augusta Raurica lädt Sie und Ihre Kinder am Freitag,

14. Juli, auf eine Entdeckungsreise ein. Melden Sie sich jetzt

zum kostenfreien Workshop inklusive Eintritt in das Museum an.

Zur Auswahl stehen die Workshops «Mosaiken gestalten» sowie

«Römische Salben und Zahnpulver herstellen».

mit Schloss, Ruine, Schlucht und knorrigen Eichen

Spektakulärer Blick auf die Ruine Rifenstein, die auf dieser Etappe passiert wird. Bild: Jan Geerk

Treffpunkt: 10:10 Uhr – Bushaltestelle Bubendorf Zentrum, (Bus B71, 9:52 Uhr ab Liestal – Lauwil)

Wanderdaten: 11,8 Kilometer, 501 m Aufstieg, 362 m Abstieg

Reine Wanderzeit: 3:30 Stunden

Ankunft: ca. 15:30 Uhr – Reigoldswil, Dorfplatz

Schwierigkeitsgrad: ★★★★★

Wanderfreuden:Von Bubendorf aus erfolgt der Aufstieg durch das Naturschutzgebiet zum Schloss Wildenstein, das aus einem Wohn- und einem Wehrturm besteht. 500 Jahre alte, knorrige Eichen des sogenannten Witwald säumen den Weg und bilden die romantische Kulisse bis zum Schlosstor. Von Schloss Wildenstein führt die Wanderung weiter durch die idyllische Schlucht Flüegraben bis zur sagenumwobenen Ruine Rifenstein, die auf einem markanten Felsen erbaut worden ist. Sie dürfte zwischen 1200 und 1350 bewohnt gewesen sein. Die Strecke der Königsetappe Baselland endet letztlich in Reigoldswil.

Die bis zu 500 Jahre alten Eichen beim Schloss Wildenstein bieten eine faszinierende Szenerie. Bild: Roland Schmid

Wanderleitung: Wanderwege beider Basel: Susanne Schlicker, Silvia Sommer und Bruno Mantelli

Zeitungswanderer: Hans-Martin Jermann, stv. Chefredaktor; Roman Würsch, Leiter Produktion & Services.

Prominente Gäste: Maya Graf, Ständerätin; Sarah Wyss, Nationalrätin; Miriam Locher, Landrätin; Andreas Bammatter, Landrat; Tania Cucè, Landrätin; Helene Koch-Schmutz, Gemeinderätin.

Panorama-Wanderung mit kulinarischen Highlights

Das Schloss Neu Bechburg oberhalb von Oensingen liegt auf der Königsetappe im Kanton Solothurn. Bild: Bruno Kissling

Treffpunkt: 10:00 Uhr – Oensingen, Bahnhofplatz

Wanderdaten: 14,3 Kilometer, 593 m Aufstieg, 620 m Abstieg

Reine Wanderzeit: 4:35 Stunden

Ankunft: ca. 17:00 Uhr – Egerkingen, Bahnhof

Schwierigkeitsgrad: ★★★☆☆

Wanderfreuden: Die Königsetappe im Kanton Solothurn startet am Bahnhof Oensingen und führt durch das Juragebirge. Unterwegs werden die Sehenswürdigkeiten Schloss Neu Bechburg, die Blüemlismatt und die Jakobsleiter passiert. Auf der wunderschönen Panorama-Wanderung werden in angenehmen Distanzen Bergbeizen passiert. Es sind dies der Reihe nach das Bergrestaurant Roggen, das Bergrestaurant zur Alp, die Bergwirtschaft Tiefmatt, das Restaurant Blüemlismatt. Nach dem Abstieg über die Jakobsleiter bildet eine Kur für die müden Füsse in der Kneipp-Anlage auf dem Rauberplatz Egerkingen den Abschluss. Die vier lokalen Hotels von Egerkingen Tourismus offerieren dazu ein feines Apéro. Die Heimkehr erfolgt individuell via Bus und Bahn ab Egerkingen Mitte oder Bahnhof.

Wanderleitung: Reto Spiegel

Zeitungswanderer: Sven Altermatt, Co-Chefredaktor, SZ/OT/GT; Roman Würsch, Leiter Produktion & Services.

Prominente Gäste: Stefan Hug, Kantonsrat; Thomas Lüthi, Kantonsrat; Nadine Vögeli, Kantonsrätin; Nicole Hirt, Kantonsrätin; Markus Dietschi, Grossrat; Edgar Kupper, Kantonsrat und Gemeindepräsident; Karin Kissling, Kantonsrätin; Nicole Wyss, Kantonsrätin; Heinz Flück, Kantonsrat; Remo Bill, Kantonsrat; André Wyss, Kantonsrat; Barbara Wyss-Flück, Alt-Kantonsrätin; Stefanie Ingold, Stadtpräsidentin Solothurn.

Flachetappe mit Alpenblick

Der Zielort Aeschi spiegelt sich im Burgäschisee, der auf dieser Etappae passiert wird. Bild: Anita Von Burg-Romanello

Treffpunkt: 9:40 Uhr – Vorplatz ehem. Gasthof Kreuz in Kriegstetten

Wanderdaten: 10 Kilometer, 100 m Aufstieg, 100 m Abstieg

Reine Wanderzeit: 2 Stunden

Ankunft: ca. 12:30 Uhr – Aeschi, Dorf

Schwierigkeitsgrad: ★☆☆☆☆

Keine Karte zur Wanderung vorhanden.

Wanderfreuden: Diese vorwiegend flache Etappe des Leserwanderns führt von Kriegstetten nach Halten, wo das Museum Wasseramt Turm in Halten steht. Weiter gehts zum Burgäschisee, wo sich bei klarer Sicht ein Blick auf die Alpen mit Eiger, Mönch und Jungfrau bietet. Die Strecke führt anschliessend weiter an den Zielort Aeschi.

Wanderleitung: Hardy Jäggi, Kantonsrat

Zeitungswanderer: Rahel Meier (Redaktorin Lebern/Bucheggberg/Wasseramt, SZ); Roman Würsch, Leiter Produktion & Services.

Prominente Gäste: Remo Bill, Kantonsrat; Anna Engeler, Kantonsrätin; Christof Schauwecker, Kantonsrat.

Max Frisch, Wildschweine und ein offerierter Apéro

Blick vom Sulpberg auf den Zielort Wettingen. Bild: Walter Schwager

Treffpunkt: 17:10 Uhr – Otelfingen, Haltestelle Golfplatz

Wanderdaten: 9,3 Kilometer, 170 m Aufstieg, 200 m Abstieg

Reine Wanderzeit: 2:30 Stunden

Ankunft: ca. ca. 20:15 Uhr – Wettingen, Zentrumsplatz

Schwierigkeitsgrad: ★☆☆☆☆

Wanderfreuden: Die siebte Etappe ist eine Abendwanderung mit Weitsicht, die zum Geniessen einlädt und auf der man Spannendes erfährt. Was haben ein Wildschwein und Max Frisch mit der Umgebung zu tun? Und warum brachte das Bier die Elektrizität in die Gegend? Neben Antworten auf diese Fragen wird ein Apéro der Gemeinde Wettingen auf dem Sulpberg offeriert, bevor die Abendwanderung im Zentrum von Wettingen endet.

Wanderleitung: Walter Oettli und Marie-Rose Bircher

Zeitungswanderer: Rolf Cavali, Chefredaktor Aargauer Zeitung; Sarah Kunz, Redaktion Baden-Wettingen, Roman Würsch, Leiter Produktion & Services

Prominente Gäste: Markus Dieth, Regierungsrat; Joana Filippi, Staatsschreiberin; Stefanie Heimgartner, Nationalrätin; Beat Flach, Nationalrat; Markus Gabriel, Grossratsvizepräsident; Remo Bill, Kantonsrat; Yannick Berner, Grossrat; Ruth Müri, Grossrätin; Miro Barp, Grossrat; Tobias Hottiger, Grossrat; Colette Basler, Grossrätin; Karin Faes, Grossrätin; Lutz Fischer-Lamprecht, Grossrat; Roland Kuster, Gemeindeammann und Grossrat; Markus Dietschi, Grossrat; Ignatius Ounde, Grossrat.

Einblicke aus erster Hand ins heutige Klosterleben

Das Kloster Beinwil ist das Ziel dieser Etappe. Bild: Juri Junkov

Treffpunkt: 09:45 Uhr – Meltingen, Haltestelle Gemeindezentrum

Wanderdaten: 9,1 Kilometer, 415 m Aufstieg, 433 m Abstieg

Reine Wanderzeit: 3 Stunden

Ankunft: ca. 14 Uhr – Kloster Beinwil

Schwierigkeitsgrad: ★★★★★

Wanderfreuden: Diese Wanderung gibt den landschaftlichen und kulturellen Wert des Schwarzbubenlandes wunderbar wieder. Sanfte und schroffe Hügel, Schluchten, Klusen, Kreten, schmucke Täler, kulturelle Schätze, ein kleiner Walfahrtsort (Meltingen Maria im Hag) und das ehrwürdige Kloster Beinwil warten auf die Teilnehmenden. Am Zielort im Kloster Beinwil wird ein orthodoxer Mönch über das heutige Klosterleben berichten.

Die Pilgerkirche Maria wird unterwegs passiert. Bild: Kenneth Nars

Wanderleitung: Rosmarie Weber und Werner ­Hänggi

Zeitungswanderer: Andreas Möckli, Chef vom Dienst; Michael Meury, Praktikant bz; Yann Schlegel, Redaktor bz; Roman Würsch, Leiter Produktion & Services.

Prominente Gäste: Kurt Fluri, Nationalrat; Remo Bill, Kantonsrat; Rémy Wyssmann, Kantonsrat; Thomas Studer, Kantonsrat; Melina Aletti, Kantonsrätin.

durch den Jurapark Aargau in die Nagelschmiede Sulz

Die Aargauer Königsetappe führt durch das malerische Fricktal. Bild: Michel Jaussi

Treffpunkt: 9:15 Uhr – Effingen, Schulhausplatz

Wanderdaten: 14,3 Kilometer, 500 m Aufstieg, 568 m Abstieg

Reine Wanderzeit: 4 Stunden

Ankunft: ca. 15:30 Uhr – Sulz, Schulhausplatz; anschliessend Führung durch die Nagelschmiede.

Schwierigkeitsgrad: ★★★★★

Wanderfreuden: Von Böztal, der jüngsten Gemeinde im Aargau (2022 fusioniert), führt die Königsetappe im Oberen Fricktal in das Nagelschmiede-Dorf Sulz. Unterwegs werden verschiedene Sehenswürdigkeiten passiert wie das Weinbaudorf Bözen, die Aussicht auf Genter, die einzige Talgemeinde des Kantons Aargau, oder den Marchwald, der die ehemalige Grenze zwischen Österreich und dem Kanton Bern symbolisierte.

Ein Grossteil der Route führt durch den Jurapark Aargau. Am Zielort in Sulz ist es möglich, an einer halbstündigen Führung durch die Nagelschmiede teilzunehmen, wo ein Einblick in das alte Handwerk möglich ist. Das Handwerk erlebte seinen Höhepunkt während dem 1. und 2. Weltkrieg.

Wanderleitung: Freddy Obrist, Primin Kunz und Thomas Jurt Blum.

Zeitungswanderer: Rolf Cavalli, Chefredaktor Aargauer Zeitung; Roman Würsch, Leiter Produktion & Services.

Prominente Gäste: Matthias Jauslin, Nationalrat; Gabriela Suter, Nationalrätin; Edith Saner, Grossrätin; Matthias Betsche, Grossrat; Miro Barp, Grossrat; Tonja Burri, Grossrätin; Werner Müller, Grossrat; Roland Kuster, Grossrat.

Geschichten, Anekdoten und Fakten zur schönsten Barockstadt der Schweiz

Neues Wochenprogramm Stadt Solothurn Solothurn Tourismus Bild: zvg

Treffpunkt: wahlweise 9:30 Uhr oder 18 Uhr – Details nach der erfolgten Anmeldung

Reine Wanderzeit: 1 Stunden

Schwierigkeitsgrad: ★☆☆☆☆

Wanderfreuden: Das ist keine klassische Wanderung, dafür eine lohnenswerte Sonderaktivität für unsere Abonnentinnen und Abonnenten.

Wer an der einstündigen Stadtführung durch die malerischen Gassen der Solothurner Altstadt teilnehmen will, kann sich entweder für die Tour um 9:30 Uhr oder für diejenige um 18 Uhr anmelden. Die Teilnehmenden erfahren Wissenswertes über die Vergangenheit und die Gegenwart von Solothurn. Die amüsanten Geschichten, Anekdoten und die Antwort auf die Frage, was den heutigen Charme der schönsten Barockstadt der Schweiz bestimmt, werden die Teilnehmenden begeistern. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung zwingend. Pro abo+ card können maximal zwei Personen angemeldet werden. Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt. Hier gelangen Sie zur Anmeldung.

Zeitungswanderer: Sven Altermatt, Co-Chefredaktor, SZ/OT/GT; Lena Thommen, Praktikantin, SZ; Judith Frei, Redaktorin SZ.

mit herrlicher Aussicht auf die Jurahöhen

Die Ruine Schloss Waldenburg wird auf dieser Wanderung passiert. Bild: Jan Geerk

Treffpunkt: 19:30 Uhr – Waldenburg, Bahnhof, (Waldenburgerli T19 um 8:45 Uhr ab Liestal in Richtung Waldenburg)

Wanderdaten: 6,6 Kilometer, 309 m Aufstieg, 322 m Abstieg

Reine Wanderzeit: 2 Stunden

Ankunft: ca. 12:30 Uhr – Oberdorf

Schwierigkeitsgrad: ★☆☆☆☆

Wanderfreuden: Startpunkt der Wanderung ist die Gemeinde Waldenburg, die seit langem über das Stadtrecht verfügt. Wer weiss, vielleicht ist es sogar das kleinste «Stedtli» Europas? Die Wanderung führt mitten durch den sehenswerten Dorfkern und dann stetig bergauf zur Ruine Waldenburg. Weiter gehts über den Rebenweg Oberdorf: Dieser ist kein zusammenhängender Rebberg mehr. Magerwiesen, Feldgehölze und Steinanhäufungen lockern den Dielenberg auf und bieten Vögeln, Eidechsen und anderen Kleintieren Mikrobiotope. Beim Wandern besteht eine herrliche Sicht auf die Jurahöhen. Die Wanderung endet in Oberdorf.

Wanderleitung: Wanderwege beider Basel: Susanne Suter und Brigitte Beerli

Zeitungswanderer: Roman Würsch, Leiter Produktion & Services.

Prominente Gäste: Elisabeth Schneider-Schneiter, Nationalrätin; Thomas de Courten, Nationalrat; Sylvie Matter, Kantonsratspräsidentin; Miriam Locher, Landrätin; Tania Cucè, Landrätin; Saskia Schenker, Landrätin; Marco Agostini, Landrat; Jo Vergeat, Grossrat; Andrea Heger-Weber, Landrätin; Markus Lang, Grossrat; Linard Candreia, Landrat, Sandra Strüby-Schaub, Landrätin; Thomas Eugster, Landrat; Sonja Niederhauser, Einwohnerratspräsidentin Liestal; Helene Koch-Schmutz, Gemeinderätin; Martin Dätwyler, Direktor Handelskammer beider Basel; Sven Inäbnit, Landrat.

Entspannt der Emme entlang wandern

Die Wanderung führt entlang der renaturierten Emme. Bild: Oliver Menge

Treffpunkt: 17:30 Uhr – Bahnhof Biberist Ost

Wanderdaten: 9 Kilometer, 427 m Aufstieg, 447 m Abstieg

Reine Wanderzeit: 2:10 Stunden

Ankunft: ca. 19:45 Uhr – Solothurn Bahnhof

Schwierigkeitsgrad: ★★☆☆☆

Wanderfreuden: Auf dieser entspannten Wanderung zeigt sich die Umgebung der Stadt Solothurn von ihrer schönen und naturnahen Seite. Die Wanderung beginnt beim Bahnhof Biberist. Die renaturierte Emme wird eingangs Derendingen erreicht. Weiter geht es bis Luterbach dem östlichen Ufer entlang. Vor der Kehrichtverbrennungsanlage überqueren die Wandernden den Fluss und treffen kurz darauf beim Emmenspitz auf die Aare. Auf der gegenüberliegenden Uferseite ist das Attisholz Areal sichtbar. Die Wanderung führt via Feldbrunnen mit Sicht auf das Schloss Waldegg am südlichen Aareufer entlang zum Bahnhof Solothurn.

Wanderleitung: Carmen Niederberger und Regula Buob

Zeitungswanderer: Lucien Fluri, Co-Chefredaktor, SZ/OT/GT; Raphael Karpf, Redaktor Kanton, SZ/OT/GT; Hannah Jordi, Praktikantin, OT; Roman Würsch, Leiter Produktion & Services.

Prominente Gäste: Christian Imark, Nationalrat; Felix Wettstein, Nationalrat; Remo Bill, Kantonsrat; Thomas Studer, Kantonsrat; Stefan Hug, Kantonsrat und Gemeindepräsident Biberist; André Wyss, Kantonsrat; Tania Cucè, Landrätin; Mathias Stricker, Kantonsrat; Christof Schauwecker, Kantonsrat; Silvia Fröhlicher, Kantonsrätin; Andrea Heger-Weber, Landrätin; Simone Rusterholz, Kantonsrätin; Marlene Fischer, Kantonsrätin; Brigitte Gysin, Grossrätin; Laura Gantenbein, Kantonsrätin, François Scheidegger, Stadtpräsident Grenchen; Jügen Hofer, Direktor Solothurn Tourismus.

Die meisten Höhenmeter zum Abschluss

Das Schloss Wartburg-Säli sieht man von weit her und ist Zwischenhalt auf der Schlussetappe Bild: Bruno Kissling

Treffpunkt: 8:15 Uhr – Olten, Busstation Friedhof

Wanderdaten: 17,6 Kilometer, 618 m Aufstieg, 610 m Abstieg

Reine Wanderzeit: 5 Stunden

Ankunft: ca. 15:15 Uhr – Zofingen, Bahnhof

Schwierigkeitsgrad: ★★★★★

Wanderfreuden: Die letzte Leserwanderung 2023 startet am Rand von Olten. Gleich zu Beginn geht es hoch hinaus zum Schloss Wartburg-Säli. Hier erwartet die Wandernden neben der wunderbaren Aussicht eine kulinarische Überraschung zum Abschluss der diesjährigen Wanderserie von CH Media. Gestärkt geht es weiter zum Sandsteinfelsen «Scherenberg» und von dort via Mülethal zur Kuzenhöhle. Hier wurde einst Sandstein abgebaut. Heute ist es ein wunderbarer Ort für eine Pause mitten im Wald. Das letzte Stück der Wanderung führt wieder hinunter ins Wiggertal und hinein in den Zielort Zofingen.

Die idyllischen Wartburghöfe liegen ebenfalls auf der Route dieser Etappe. Bild: Bruno Kissling

Wanderleitung: Walter Oettli, Marie-Rose Bircher und Rosemarie Baalbaki

Zeitungswanderer: Lucien Fluri, Co-Chefredaktor, SZ/OT/GT; Hannah Jordi, Praktikantin, OT; Roman Würsch, Leiter Produktion & Services.

Prominente Gäste: Cédric Wermuth, Nationalrat; Nadine Vögeli, Kantonsrätin; Miro Barp, Grossrat; Lelia Hunziker, Grossrätin; Brigitte Vogel, Grossrätin; Sander Mallien, Grossrat; Mia Jenni, Einwohnerrätin Obersiggenthal.