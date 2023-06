Leserwandern 2023 Freie Natur und interessante Geschichten: Die Zeitungen der CH Regionalmedien wandern wieder Das Wandern in aller Lust: Vom 12. Juli bis 13. August wandern wir wieder mit unseren Leserinnen und Lesern.

An der Leserwanderung 2022 legten über 1000 Wandernde rund 160 Kilometer zurück. Bild: Fabio Baranzini

Wir tun es wieder! Es war keine Frage, dass die Zeitungen der CH Regionalmedien wieder auf Wanderschaft gehen mit ihren Leserinnen und Lesern. Nach dem Motto wir entdecken unsere Region – und vieles andere dazu, laden wir die Leserinnen und Leser ein, mit uns zu wandern.

Es gibt wenig Entspannenderes, als sich in der freien Natur zu bewegen und dabei neue Leute mit interessanten Geschichten kennen zu lernen. Oder – daran hat sich auch nichts geändert – den mitwandernden Politikern auf den Zahn zu fühlen. Im angelaufenen Wahlkampf für die Nationalratswahlen ist das natürlich umso wichtiger.

Wanderungen für alle Ansprüche

Neu gibt es auf jeder der 13 Wanderungen einen Wettbewerb, bei dem ein schöner Zustupf zum Ferienbudget gewonnen werden kann. Die Anforderungen an die Wanderfähigkeiten bewegen sich von der kinderwagengängigen Familienwanderung über die beliebten Abendwanderungen bis zu den anspruchsvollen Königsetappen. Es hat also für alle Ansprüche und Möglichkeiten etwas.

Mit dazu gehört auch eine Wanderung für historisch interessierte Individualisten. Auf dem Freiämter Sonderbundskrieg-Themenweg kann ein wichtiger Teil aargauischer Geschichte wandernd erlebt werden. Diese Wanderung ist nicht organisiert, aber es spricht natürlich nichts dagegen, dass sich Gruppen verabreden und sich das Wissen entlang dem seit rund einem Jahr bestehenden Wanderweg gemeinsam erarbeiten.

Die Wanderungen führen uns vom aargauisch-züricherischen Limmattal über das Luzerner Seetal, die wildesten Jurahöhen, das Wasseramt bis in die jüngste Aargauer Gemeinde, durch die Stadt Solothurn bis aufs Sälischlössli.

Erfahrene Wanderleiter führen und begleiten die Gruppen, sorgen für den angemessenen Laufrhythmus und garantieren die Ankunft am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt. Die Wanderungen wurden wie schon in früheren Jahren von den bewährten Partnern der Aargauer Wanderwege, Basel Tourismus und Solothurn Tourismus ausgesucht und sorgfältig rekognosziert. Einige Wanderungen finden in Kooperation mit Imbach Tourismus und Postauto AG statt. Sie garantieren auch den Rücktransport vom Zielort.

Das «Sommerloch» existiert nicht

Seit 2010 laden die CH Regionalmedien ihre Leserinnen und Leser zum gemeinsamen Wandern im Sommer ein. In den Jahren 2020 und 2021 musste aus bekannten Gründen verzichtet werden. Was im Aargau begann, wurde dann auf Baselland und Solothurn ausgedehnt, und seit letztem Jahr ist auch der Kanton Luzern mit einer Wanderung vertreten. Es wird immer wieder gemunkelt, die Aktion diene der Zuschüttung des medialen Sommerlochs – hier sei festgestellt, dass es sich mit dem «Sommerloch» in der Medienwelt gleich verhalte wie mit dem Ungeheuer von Loch Ness: Es existiert nicht.

Wir starten in die Wanderungen am Mittwoch, 12. Juli, mit einer Abendwanderung über den Altberg von Weiningen nach Würenlos. Einen Monat später, am Sonntag, 13. August, findet das Leserwandern 2023 den krönenden Abschluss mit der Wanderung von Olten übers Sälischlössli nach Zofingen.

Wir freuen uns, Sie wieder in grosser Zahl auf unseren Wanderungen begrüssen zu dürfen.