Lynchjustiz Rätsel um Katzenquäler: Anwalt droht Hetzern mit Klage – doch es ist anders, als es scheint

Die Onlinehetze gegen den Zürcher Jugendlichen, der in Serbien eine Katze zu Tode getreten hat, zieht weiter Kreise. Dabei stimmt vieles nicht, was in den sozialen Medien behauptet wird.