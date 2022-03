Leserfotos Frühling im Aargau: Das sind die schönsten Leserbilder vom März Es blüht wieder bunt, die Tiere sind aktiv und Saharastaub hat uns «vergilbte» Fotos beschert. Das sind die schönsten Leserbilder vom März.

16 Bilder 16 Bilder Leserin Marlise Mäder schreibt zu ihrem Foto: «Ich fuhr von Hermetschwil-Staffeln Richtung Zürich. Bei der Abzweigung Richtung Rottenschwil entstand am 24. März um 6.35 Uhr dieses wunderschöne Bild (nicht bearbeitet). Sonnenaufgang mit Blick Richtung Reuss.» Marlise Mäder

Haben Sie ebenfalls ein schönes Foto der Region gemacht?

Dann schicken Sie es uns über dieses Formular. In der gedruckten Zeitung erscheint eine Auswahl an Bildern, für unsere Online-Newsseiten kann Ihr Foto in einer Bildergalerie erscheinen. Pro Woche wird 1 Gutschein im Wert von 50 Franken von smartphoto unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlost.