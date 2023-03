Leserbilder So schön sind die Regenbögen im Aargau Nach einem trockenen Februar ist der Regen zurückgekehrt. Und mit ihm auch die Regenbögen. Hier finden Sie die schönsten Bilder aus der Region.

In der ganzen Schweiz war das Naturphänomen am Freitagmorgen zu bestaunen. Teilweise erschien sogar ein doppelter Regenbogen am Himmel. In dieser Galerie finden Sie die schönsten Bilder, die uns erreicht haben.

9 Bilder 9 Bilder Der Regenbogen über der Kirche in Wohlen Marc Ribolla

Nicht nur im Aargau war am Freitagmorgen ein Regenbogen zu bestaunen. Auch im Kanton Bern zeigte sich das farbenfrohe Spektakel am Himmel.