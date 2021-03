Leserbilder Welches Foto zeigt den Aargau am schönsten? Wählen Sie Ihre Favoriten Es ist wieder einmal Zeit, dass die Aargauer Zeitung ihr Titelbild auf Facebook austauscht. Wir fragten darum unsere Leserinnen und Leser nach ihren besten Bildern der Region. Stimmen Sie jetzt ab, welches Foto den Aargau am schönsten repräsentiert.

20 Fotos haben es in die engere Auswahl geschafft. Eins davon wird bald das neue Titelbild für unsere Facebook-Seite sein. Schauen Sie sich die Bilder an und teilen Sie uns mit, welche Ihnen am besten gefallen.

Unter jedem Bild gibt es zu diesem Zweck einen Schieber, mit dem Sie bis zu drei Herzen vergeben können. Die Abstimmung läuft bis am 7. März.

Bild 1: Sonnenstrahlen beim Wannenhof

Wannenhof, Unterkulm Angela Knight

Bild 2: Ein Spaziergang von Küttigen aus

Küttingen Christian Wehrli

Bild 3: Wolkentürme über Haberberg

Haberberg, Schöftland Christine Haefliger-Meyer

Bild 4: Blauer Himmel über Muhen

Muhen Denise Schmid

Bild 5: An der Aare in Rupperswil

Rupperswil Edith Meier

Bild 6: Lichtspiel über dem Hallwilersee

Hallwilersee Elena Dobre

Bild 7: Vom Bözberg aus – Brugg und Lägern im Nebel

Bözberg Fränzi Frei

Bild 8: Blumen am Frickberg

Frickberg, Frick Katrin von Montigny

Bild 9: Frühlingssonne auf der Staffelegg

Staffelegg AG Leona Müri

Bild 10: Vom Wasserturm Baldegg aus Richtung Heitersberg

Baldegg, Baden Marcel Ryffel

Bild 11: Morgensonne in Gränichen

Gränichen Martina Modica-Amico

Bild 12: Blauer Himmel über dem Hallwilersee

Hallwilersee Nicole Massarenti

Bild 13: Auenstein – In den Reben

Auenstein Patrick Smonig

Bild 14: Die Reuss im Gnadental

Gnadental, Niederwil Petra Manuela Schwegler Hoffmann

Bild 15: Nebel am Fusse der Staffelegg

Staffelegg AG Phil Baumgartner

Bild 16: Goldenes Licht über Birmenstorf

Birmenstorf Sabrina Rivetti

Bild 17: Auf der Gisliflue

Gisliflue Sevi Wirz

Bild 18: Am Rhein in Full-Reuenthal

Full-Reuenthal Tamara Kramer

Bild 19: Bei der Friedenslinde in Aarau

Distelberg, Aarau Toni Lüscher

Bild 20: Frühlingsfrische im Wald bei Niederlenz

Niederlenz/Möriken-Wildegg Wolfgang Fritsch

