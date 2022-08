Lenzburg Stau nach Kollision im Feierabendverkehr auf der A1 führte zu langer Wartezeit Am Montagabend kam es auf der Autobahn A1 zu einer Auffahrkollision zwischen drei Fahrzeugen. Es entstand hoher Sachschaden. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Verkehrsteilnehmende mussten zeitweise 90 Minuten Wartezeit in Kauf nehmen.

Wer am Montagabend mit dem Auto auf der Autobahn A1 von Zürich in Richtung Bern fahren wollte, musste zeitweise viel Geduld aufbringen. Auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Bern auf Höhe Ausfahrt Lenzburg fuhr eine 61-Jährige fuhr mit ihrem Volvo auf einen vor ihr fahrenden Jeep auf, worauf dieser mit einem Audi kollidierte und sich nach der Kollision überschlug. Die 47-jährige Lenkerin des Jeeps wie auch die Beifahrerin des Chevrolets wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an allen Fahrzeugen in der Höhe von mehreren zehntausend Franken.

3 Bilder 3 Bilder Kapo AG

Die Konsequenz der Auffahrkollision war ein langer Stau. Der Verkehr staute sich bis nach Baden. Der Zeitverlust für die Verkehrsteilnehmenden betrug eineinhalb Stunden.

Kurz nach 19.00 Uhr konnte die Unfallstelle geräumt werden. Dies vermeldete Radio Argovia in den Verkehrsnachrichten. In der Folge löste sich der Stau rasch auf, gegen 19.30 Uhr gab es auf der entsprechenden Strecke noch stockenden Verkehr.

Auch die Hauptstrassen, die als Alternativrouten dienten, waren zwischenzeitlich verstopft. Wie etwa in Lenzburg, wo es bei der Neuhof-Kreuzung zu Verkehrsbehinderungen gekommen ist (siehe Bild). Unterdessen ist der Zeitverlust aber auch auf den Hauptstrassen nicht mehr allzu gross. (cri/cam)