Lenzburg 11 Tage nach Tunneleröffnung krachte es: Jetzt wurde der Fahrer wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung gebüsst Aus dem Strafbefehl wird klar: Der Chauffeur des Lastwagens, der im letzten August einen Unfall verursachte, hätte die Kollision vermeiden können. Er machte einen folgenschweren Fehler.

Die Insassen dieses Autos mussten beide ins Spital gebracht werden. Kapo AG

Anfang August 2021 wurde der über 60 Millionen Franken teure Tunnel am Lenzburger A1-Zubringer/Knoten Neuhof eröffnet. Nur gerade elf Tage später passierte der erste Unfall: Ein 50-jähriger Lastwagenfahrer musste vor der Kurve bremsen, wobei der Anhänger auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstiess. Während der LKW-Fahrer unverletzt blieb, mussten der 57-jährige Autolenker und seine 75-jährige Beifahrerin mit dem Krankenwagen ins Spital gebracht werden.

Der Mann war für drei Tage im Spital und leidet immer noch unter Schmerzen, muss nach wie vor in die Physiotherapie und ist arbeitsunfähig. Die Beifahrerin war für zehn Tage im Spital und danach in einer Reha-Klinik. Auch sie leidet nach wie vor unter den Folgen des Unfalls.

Der Fahrer ignorierte Warnsignale

Der Unfallverursacher wurde nun von der Aargauer Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung gebüsst. Er fuhr nicht nur deutlich zu schnell, nämlich 71 statt der erlaubten 50 km/h, er ignorierte auch, dass auf seinem Armaturenbrett mehrere Warnhinweise leuchteten.

Die Kantonspolizei Aargau stellte bei der technischen Überprüfung fest, dass der Fahrer durch die Kontrollleuchten auf den Ausfall des elektronischen Bremssystems (EBS) sowie des Antiblockiersystems (ABS) am Anhänger aufmerksam gemacht wurde. Weil diese Systeme nicht richtig funktionierten, habe dieser «keine oder falsche Daten erhalten», wie es im Strafbefehl heisst.

Der Anhänger war auf die Gegenfahrbahn geraten. Kapo AG

Anhänger rutscht ohne Hilfssysteme leichter zur Seite

Das hat dazu geführt, dass der Anhänger bei jedem Bremsvorgang mit der vollen Leistung abgebremst wurde. Laut den Experten falle dies nicht so sehr ins Gewicht, wenn der Anhänger beladen ist. Ist er aber leer, können die Folgen fatal sein: Wenn der Fahrer nur leicht bremsen möchte, überbremst der Anhänger und wird instabil, weil die Räder blockieren und die Bodenhaftung verlieren.

Auch bei einer Notbremsung, wie im hier vorliegenden Fall, blockieren die Räder unweigerlich. In einer Kurve rutscht der Anhänger deshalb zur Seite weg. Diesem Umstand ist es geschuldet, dass der Anhänger an jenem 18. August über die Mittellinie schlitterte und das korrekt entgegenkommende Fahrzeug traf.

Kollision wäre vermeidbar gewesen

Die Kantonspolizei kam somit zum Schluss, dass der Zustand des Fahrzeugs nicht betriebssicher war. Hätte der Fahrer den Warnanzeigen genügend Aufmerksamkeit geschenkt, wäre die Kollision vermeidbar gewesen, heisst es weiter im Strafbefehl. Der Fahrer ignorierte die Anzeige auf seinem Armaturenbrett, weil seiner Meinung nach die Sicherheit durch den Ausfall nicht beeinflusst war.

Weiter wird dem Chauffeur zur Last gelegt, dass er die vorgeschriebene Ruhezeit in den Wochen vor dem Unfall nicht immer eingehalten hatte. Die Busse beläuft sich auf 3000 Franken, hinzu kommt eine bedingte Geldstrafe von 6400 Franken, die er bezahlen muss, sollte er sich in den nächsten zwei Jahren noch einmal etwas zu Schulden kommen lassen. Bezahlen muss er auch die Strafbefehlsgebühr und die Polizeikosten von zusammen 1860 Franken.